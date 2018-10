Wahnsinn – eines der visuell wohl ansprechendsten Raves wird ein Viertel Jahrhundert alt. Seit 1993 zieht das jährlich gewachsene Event Rave On Snow Freunde der elektronischen Musik nach Saalbach Hinterglemm, eine Gemeinde im Pinzgau in Österreich. Allein das Setting lässt einem nahezu den Atem stocken. Eingebettet in eine prachtvolle Gebirgskulisse legen hier die internationalen Topacts der Szene auf, um in einem der größten Ski Gebiete Europas auf den verschneiten Dancefloor und schweißtreibenden Indoor Locations zu ziehen.

Der Berg ruft also wieder und das nicht zu knapp. Man darf sich auf weltweit gefeierte Artists wie Pan-Pot, Chris Liebing, Umek, Oliver Koletzki, Moonbootica, Felix Kröcher, Aka Aka, Format B, Zenker Brothers, Format: B und viele weitere Acts freuen. Bei Rave On Snow ist es eben nicht nur die Location selbst und nicht nur diese beeindruckende Auswahl an performenden Djs, sondern eben die Kombination aus beiden. Das magische Zusammenspiel aus Musik und Panorama – ein audiovisueller Flash vom Feinsten, der jedem Raver beim Rave On Snow noch Jahre in Erinnerung bleiben dürfte.

Vom kleinsten Après-Ski-Stadl bis zur Tennishalle – von der umgebauten Tiefgarage bis zur Gipfelstation. Beinahe jede noch so ausgefallene Location wird kurzerhand zum bebenden Partytempel avanciert. Nicht nur durch diese Flexibilität und Dynamik erfindet sich Rave On Snow ständig selbst, setzt immer noch einen drauf, und verschafft sich damit sicher einen festen Platz im Rave-Olymp.

Also Snowboard unter den Arm geklemmt, um sich dazu auch noch die 200 Kilometer schönster Pisten zu gönnen und auf nach Saalbach: 160 Stunden Rave-Freude verteilt auf 13 Floors warten auf euch. Darunter die Gipfel Camps auf der Hinterhag Alm und dem Schattberg, die legendäre Tiefgarage, den Centercourt und die beliebten RaveOnSnow-Clubs. Da bleibt nur noch eines zu sagen: Abfahrt!

Das Rave On Snow findet vom 13. bis 16.12.2018 in Saalbach Österreich statt.

Tickets & Infos unter www.raveonsnow.com