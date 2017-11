Getrieben von den Erinnerungen an eine Wahnsinnsparty und dem Verlangen es endlich mal wieder auf den Gipfel zu treiben, haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt. RaveOnSnow 2017 ist am Start! Ein Blick auf’s Line Up und wir sind dem wiederholten Wahnsinn 2017 schon einen gehörigen Schritt näher.

Dass uns dies gelingt, davon sind wir mal so was von überzeugt, denn wir haben ja Euch!

Zig mal haben wir an dieser Stelle bereits euren Enthusiasmus gelobt und es kann gar nicht oft genug sein.

Danke, dass ihr uns seit Jahren bestgelaunt nach Saalbach folgt.

Danke für all die wahnsinnigen, großartigen Momente, die ihr euch und auch uns beschert habt.

Machen wir weiter so!

Von Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. Dezember 2017 findet die 24. Ausgabe des RaveOnSnow Festivals in Saalbach statt.

Was als kleiner Ausflug mit 50 Freunden, darunter einigen DJs, begann, ist heute aus dem winterlichen Festivalkalender nicht mehr wegzudenken. RaveOnSnow hat in all den Jahren viele Fans gewonnen und eines dabei nie verloren – die Begeisterung und den Spirit, der von Besuchern, Künstlern und dem Team gleichermaßen gelebt und gefeiert wird. Den Rest besorgen eine einmalige Kulisse und eine Vielfalt ausgefallener Locations.

Line-up:

Sven Väth | Ben Klock | Boris Brejcha | Extrawelt | Felix Kröcher | Mathias Kaden | dOP | Martin Buttrich | Lexer | Reboot | Adana Twins | Format: B | André Galluzzi | Zenker Brothers | Tube & Berger | Re.You | Dennis Cruz | Mike Dehnert | Maurizio Schmitz | Monkey Maffia | Tobi Neumann | Domenic D’Agnelli | Chris Wood & Meat | Anna Reusch | Metaboman | Carlo Ruetz | Thomas Stieler | Marius Lehnert | P.A.C.O. | Paji | Crazy Sonic | Franz | Christian Prommer | Jamy Wing | Deniz Bul | Ann Clue | Anes Sama | Eins Tiefer | Juan Manuel | Steve Looney | Juliet Sikora | Tonio Barrientos | Clara Cuvé | Alecante | Martin Freudentanz | Yung | Øbsidian | Zemtex | Tony Vegazz | Padre El Ferenco | Combined Forces | Martin S | Haunted | Dee Rider

RaveOnSnow #24

14. – 17.12.2017 Saalbach / Hinterglemm

www.raveonsnow.com



Tickets und komplette Pakete inkl. Übernachtung, von der Jugendherberge bis zum 4-Sterne Superior-Hotel, sind auf www.raveonsnow.com erhältlich.