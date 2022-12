Die Temperaturen fallen, der Winter rückt spürbar näher und damit ist es Zeit, Euch mit weiteren News rund um Rave On Snow 2022 zu versorgen. Das Lineup ist mittlerweile komplett und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Sichert euch jetzt das komplette Rave On Snow Wochenende oder limitierte Tagestickets und feiert mit euren Freunden und über 70 DJs die „Weihnachtsfeier der Clubszene“.

Wenn ihr Eure Tickets mit Unterkunft bucht, kommt ihr in den Genuss folgender Vorteile: Ihr müsst nur eine Bestellung durchführen, spart euch dabei die VVK-Gebühren und euer Festivalband wartet bei Anreise in der gebuchten Unterkunft auf euch.

Außerdem könnt ihr Rave On Snow Packages SAFE & SORGLOS buchen: 0 % Stornokosten bis 14 Tage vor Anreise!

In Saalbach erwarten euch neben legendären DJs auch endlose Pisten, verschneite Hänge und eine faszinierende Landschaft. Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet Skivergnügen auf höchstem Niveau in österreichs lässigstem Skigebiet.



270 Pistenkilometer teilen sich in 140 km blaue, 112 km rote und 18 km schwarze Pisten auf, die euch die Zeit zwischen den Rave On Snow Acts versüßen werden.