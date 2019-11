Kaum zu glauben was aus den tiefen Wäldern der Harzer Berglandschaft steigt und das Licht der Welt erblickt. Zwischen dicht bewachsenen grünen Hängen und schroffen Fels-Formationen entspringt auch die Geschichte einer außergewöhnlichen Künstlerin. Pretty Pink hat hier ihre Wurzeln und nicht zuletzt auch im Laufe der Jahre ihrer Karriere viel Inspiration für ihren deepen und warmen Sound gefunden.

Mittlerweile zählt sie zu den bekanntesten Acts und ist in angesagten Clubs ebenso zu Hause wie auch auf den großen Festivals im deutschsprachigen Raum wie Nature One, Sonne Mond Sterne und Airbeat One und mittlerweile auch auf internationalem Parkett angekommen. Nicht nur ihre dynamischen Sets in den Clubs haben ihr eine große Fan Community beschert, sondern auch ihre regelmäßig stattfindende Radio Show DEEP WOODS.

Die Qualität ihrer Mixe ist längst zu einem Markenzeichen für sie geworden. Mit gleicher Intensität und Leidenschaft ist sie unter der Woche im Studio anzutreffen, in welchem sie ihre energiegeladenen und dabei gleichzeitig gefühlvollen Produktionen umsetzt.

Eine eigene Spielwiese und Plattform für ihre ganz eigene Vorstellung von deepem und intensivem Sound hat sie sich mit ihrem Label „Wanderlust Music“ geschaffen. Hier finden ihre Produktionen ebenso statt wie auch auf anderen angesagten Labels. Ganz aktuell veröffentlicht Pretty Pink mit „Deepest Beat“ ein wahres Clubmonster auf Found Frequencies, dem Label des belgischen Künstlers Lost Frequencies.

Der Track scheint direkt in den frühen Morgenstunden kurz vor Sonnenaufgang im Club geboren zu sein. Deep rollend und mit kräftigen Synthies ausgestattet, läuft der Club Mix direkt ins Ohr und trägt spielerisch davon. Vor allem die reduzierten Vocalparts und der eingängige Groove machen den Track zu einem Highlight mit Gänsehaut Garantie. In diesem Jahr ist Pretty Pink unter anderem noch in Paris, Leipzig, Stuttgart und Hamburg anzutreffen. Alle Tourdates und weitere Infos zu kommenden Releases auf ihrer Website.

Pretty Pink bei BEATPORT | INSTAGRAM | SPOTIFY