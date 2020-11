Pretty Pink gilt als eine der bekanntesten Acts in den Bereichen Deep Melodic und Tech House in Deutschland. Gestartet in jungen Jahren in ihrer Heimat im Harz, ist sie längst ihrem Geheimtippstatus entwachsen und begeistert mit ihren mitreißenden Sets, treibend melodischen Produktionen und ihren gefeierten Remixen ein auf internationales Niveau gewachsenes Publikum.

Als eine der wenigen weiblichen Musikproduzentinnen und DJs mit diesem Renommee aus Deutschland, kann sie nicht nur auf eine enorm große Szene-Fanbase, erste Single-Chart-Erfolge und Top 1 Platzierungen auf Portalen wie Beatport blicken, sondern auch auf Tourneen im In- und Ausland. Allen voran ihr Gig auf dem Tomorrowland Festival dürfte vielen im Gedächtnis geblieben sein.

Pretty Pink gleicht einem energiegeladenen Freigeist und verbindet voller Leichtigkeit und Esprit unterschiedliche elektronische Musikgenres, um etwas vollkommen Neues entstehen zu lassen. Keine Wunder also, dass sie gleich zwei eigene Labels betreibt auf denen sie neben Artists wie AKA AKA und Thomas Lizzara auch selbst released.

Pretty Pink’s Radioshow „Deep Woods“, welche bisher auf internationalen Sendern wie Kiss FM Australien zu hören war, kommt nun exklusiv ins deutsche Radio. Kein Geringerer Sender als sunshine live mit bis zu 1.000.000 Hörer pro Stunde präsentiert nun ganz neu „Pretty Pink – Deep Woods“ jede Woche Mittwoch von 19.00 bis 20.00 über DAB+, Kabel, Satellit und online.

„Ich freue mich schon wahnsinnig auf die erste Show bei sunshine live und das Feedback der Hörer. Neben frischen Tracks aus den Genres Melodic Deep & Tech-House werde ich unter anderem auch unveröffentlichte Promotracks meiner beiden Labels „Wanderlust“ und „Deep Woods“ sowie kommende Singles von mir in meinem Live Mix präsentieren“, erklärt Pretty Pink. Sie erhält damit einen festen Sendeplatz neben Künstlern wie Karotte, Felix Kröcher, Robin Schulz, Armin van Buuren und Moguai.

Aktuell ist ihr Track „Come Back“ auf dem englischen Label Anjunabeats am Start sowie ihr aktueller Podcast für Electronic Groove (USA).