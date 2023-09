Augen auf – diese Artists sollte man auf dem Schirm haben

Unzählige Produktionen werden täglich auf den unterschiedlichen Streamingplattformen und Shops von Künstlern hochgeladen. Ob House, Techno, Progressive House, Melodic Techno oder Downtempo – die Anzahl an neuer Musik, die uns täglich erreicht ist nahezu unermesslich. Hinzu kommt ein riesiger Back-Katalog an Musik, die wir nicht einmal ansatzweise entdeckt haben. Und doch gibt es aufstrebende Acts, die uns ganz Besonders im Ohr hängen bleiben.

Daher präsentieren wir euch hier nun einige Artists, welche man irgendwo zwischen Geheimtipp und Offenbarung einstufen könnte. Artists, die schon einige Zeit am Start sind und doch noch viel mehr Aufmerksamkeit verdienen.

Calling Marian

Calling Marian ist eine französische Künstlerin, die die Elektroszene mit ihrem Talent vollkommen erneuert. Sie ist Live-Performerin, Produzentin und hat ihr eigenes Musiklabel CVNT Records. Ihre EPs sind lupenreiner Techno. Dabei treibend, mit dezentem Acid-Touch und nostalgischen Melodien. Die in Paris lebende multidisziplinäre Künstlerin ist in einigen der wichtigsten Veranstaltungsorte der französischen Hauptstadt und in ganz Frankreich aufgetreten. Nach ihrer aktuellen fantastischen Single „Déserter“ erscheint im Oktober ihr Album „Hyperopus“.

Denise Schneider

Denise Schneider hat sich ganz bewusst gegen einen Künstlernamen entschieden, denn sie ist, was sie ist – authentisch! Und das spürt man auch während ihrer Sets. Denise Schneider entdeckte ihre Liebe zur elektronischen Musik durch ihre Arbeit im Nachtleben. Diese Verbinung zur Szene macht sich nicht nur während ihrer Gigs, sondern auch durch einen druckvollen und szenebezogenen Sound bemerkbar. Eine herausragene Künstlerin ohne Zweifel.

SUZé

SUZé steht für sinnliche, verträumte und zugleich impulsive Sets. Ihr Stil zeichnet sich durch subtile, fließende Übergänge aus, die ihr Publikum auf musikalische Reisen voller Emotionen und Energie einladen. Die DJ, die sich selbst als „Spätzünderin“ bezeichnet, ist in ihrer Vergangenheit viel herumgekommen. Auslandsaufenthalte in Südfrankreich und Kalifornien haben sie sicherlich positiv beeinflusst. All diese Orte hat sie aus gutem Grund verlassen; ihre jetzige Homebase Hamburg, der sie sich sehr verbunden fühlt und aus deren elektronischer Musikszene sie nicht mehr wegzudenken ist. Hansepower!