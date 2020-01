Neues Album von Boris Brejcha mit Video zur Single „To The Moon And Back“

Neues Album von Boris Brejcha mit Video zur Single „To The Moon And Back“

Neben Sido und Cro gibt es noch einen weiteren deutschen Musiker, der mit Maske sehr erfolgreich auf der Bühne steht: Boris Brejach! Und jetzt kommt auch endlich ein neues Album von Boris Brejcha und dazu ein kinoreifes Musikvideo.

Boris Brejcha weiß was er drauf hat und steckt sich fürs Jahr 2020 große Ziele: für ihn geht es mit der neuen Single „To The Moon And Back“. Ob das wirklich der Gedanke dahinter war, oder ihn einfach die Vocals der Sängerin Ginger inspiriert haben sei dahingestellt, der Track ist auf jeden Fall eine typische Brejcha-Abfahrtnummer, die Lust auf das anstehende Album macht.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

Ziemlich genau vier Jahre nach „22“ gibt es jetzt zum musikalischen Start ins Jahr 2020 ein neues Album von Boris Brejcha, das „Space Diver“ heißt es und zwölf Tracks beheimatet, die ohne große Kompromisse den seit Jahren bekannten und erfolgreichen Brejcha-Sound repräsentieren. Ein paar der Nummern haben mehr Power, ein paar sind etwas flächiger und tranciger -- auf jeden Fall werden sie alle im Club funktionieren und das Album lässt sich flüssig am Stück durchhören. Der Track „To The Moon And Back“ vom Video hier oben ist ein guter Querschnitt durch das musikalische Schaffen von Boris Brejcha, das euch auch bei seinen Shows in den kommenden Monaten begegnen wird. Und wenn ihr Lust auf einen kleinen Rückblick auf die Brejcha-Karriere habt, dann checkt gerne mal unser ausführliches Interview, das wir mit Mr. High-Tech-Minimal 2012 geführt haben.