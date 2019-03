Der Love Family Park kommt 2019 wieder auf die Mainwiesen nach Rüsselsheim. Nach den Location-Turbulenzen der letzten Jahre scheint jetzt ein neues, festes Zuhause gefunden zu sein.

Im vergangenen Sommer hat der Love Family Park zum ersten Mal seine Zelte und Bühnen auf den Mainwiesen in Rüsselsheim aufgeschlagen und wir fanden die Premiere dort sehr gelungen. Nicht nur uns scheint es gefallen zu haben, denn am 27. Juli gibt es die nächste Ausgabe der Sommerparty in Rüsselsheim. Veranstalter und Stadt scheinen also auch zufrieden gewesen zu sein. Viel zu optimieren gibt es zu 2018 nicht, da die Location das alte Mainwiesen-Feeling von früher wieder aufleben lassen hat und die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel durch den nahe gelegenen Bahnhof super ist. Der ein oder andere Schattenplatz würde den Besuchern sicher noch gefallen und dann ist der Ravetag perfekt.

12 Stunden, 17 Acts

Der Love Family Park startet traditionell schon morgens um 10.00 Uhr und ist dadurch eines der wenigen Events, das wirklich einen ganzen Partytag bietet. Wie viele Floors es geben wird steht bis jetzt noch nicht fest, dafür aber das hochkarätige Line Up. Mit dabei sind natürlich Sven Väth und Ricardo Villalobos, ohne die ein Love Park nicht vorstellbar ist und dazu kommen mit Adam Beyer, Peggy Gou, Jamie Jones und Marco Carola viele Acts aus allen Bereichen der elektronischen Musik. Im vergangenen Jahr war der Love Family Park ausverkauft, daher solltet ihr euch eure Tickets vorab sichern und je früher ihr sie kauft, desto günstiger sind sie. Das komplette Line Up findet ihr auf der Facebookseite des Events.

