Die Situation kennt sicher jeder, dass man gemeinsam mit Freunden eine spannende Idee für ein großes gemeinsames Projekt hat. Meistens bleibt es dann auch bei der Idee und den gemeinsamen Träumen und nur selten werden sie in die Tat umgesetzt. David Löhlein und Fabian Wegmeth aus Stuttgart sind aber dran geblieben und haben angefangen, den Gedanken mit dem Projekt Vision Ekstase auch Aktionen folgen zu lassen, wie uns David im Interview erzählt hat:

Wenn soviele kreative Köpfe zusammenarbeiten soll das Potential auch voll ausgeschöpft werden. Das Label soll daher nicht nur eine reine Plattform für die Veröffentlichung von Musik werden, wie es sie schon zigfach bei Beatport gibt:

Wir wollen mit dem Label mal neue Wege im Technobereich gehen. Ein Label kann mittlerweile jeder aufmachen, deswegen gehen wir ein innovativeres Marketing- und Gesamtkonzept an. Wir bieten den Ravern die unsere Veröffentlichungen kaufen einen Mehrwert, den sie über die aufwendig gestaltete und limitierte Box immer bekommen. Außerdem gibt es zu jedem Release zwei Videos, in die wir viel Arbeit stecken. Für meinen Track Morava haben wir extra in Island gedreht, um die passenden Bilder zur Stimmung der Nummer zu bekommen.