Großzügige Schwaben gibt es nicht so oft, daher solltet ihr die Chance nutzen und euch einen der neuen, stylischen „BENZTOWN rockt so“-Jutebeutel abgreifen. Perfekt für Weihnachten 2018!

Ein echtes Ravekid kommt ohne ihn nicht mehr aus: der schicke Jutebeutel! Kein anderes Accessoire ist in den letzten Jahren so essentiell für Raver, Hipster und Stylos geworden wie ein Jutebeutel mit gutem Spruch drauf und wir schenken euch jetzt ein paar davon. Nicht nur was für Stuttgarter, auch für alle anderen Schwaben ein schönes Gimmick fürs neue Jahr. Und außerdem tut ihr damit auch der Umwelt noch was Gutes, wenn ihr eure Einkäufe, Unibücher und Drinks nicht in der Plastiktüte transportiert, sondern im Baumwollsack!

Kommentieren – gewinnen!

Lasst uns einfach einen Kommentar hier unterm Artikel da bis zum 24.12 und dann gehen die Jutebeutel pünktlich zum neuen Jahr an euch raus. Good Luck!