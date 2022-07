Pretty Pink kehrt gleich an drei Wochenenden in diesem Jahr auf das Tomorrowland Festival zurück und spielt erstmals auf der Mainstage.

Zusammen mit anderen internationalen Schwergewichten der Szene wie Nervo, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix und anderen wird sie am 17. Juli auf der beeindruckenden Stage ihr Set präsentieren. Nach einer zweijährigen Pause wird ihr Lieblingsfestival wieder an drei Wochenenden in der belgischen Region Flandern stattfinden und über 700 Künstler aus allen Kontinenten beherbergen.

„Mein erstes Tomorrowland war ein unvergessliches audiovisuelles Spektakel“, sagt Pretty Pink. „Die diesjährige Veranstaltung ist jedoch eine dreiwöchige Party. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Welt von dem Festival begeistert ist. Ich erhalte ständig Nachrichten von Fans aus New York, Rio de Janeiro, Wien, Istanbul, Mailand, Tel-Aviv, Toronto, Dublin und anderen Orten rund um den Globus“, sagt sie. „Alle wollen nach Belgien kommen.“

Die deutsche Produzentin sieht die Veranstaltung als eine Gelegenheit, ihre Geheimwaffen mit dem Publikum zu teilen. Es ist aber auch eine Chance, einige ihrer bekanntesten Stücke zu spielen.

Ihr Remix von Ilan Bluestones „Stranger To Your Love“ mit Ellen Smith hielt sich Anfang 2022 fast zwei Monate lang auf Platz №1 der Beatport Progressive Top 100 Tracks, und ihr meistverkaufter Solotrack „Suvi“ ist nicht weniger im Radio zu hören. Ganz frisch draußen ist ihr Track What is Love auf ihrem Label Deep Woods.

Auf die Frage nach den genauen Tracks in ihrem Tomorrowland-Set antwortet sie mit einem Lächeln, verbirgt aber nicht den tiefen Respekt vor ihren Anhängern.

„Ohne die Liebe meiner Fans hätte ich nicht die Kraft, weiterzumachen! Sie geben mir so viel positive Energie“, sagt sie. „Auch wenn meine Fans für mich an erster Stelle stehen, freue ich mich darauf, mit den anderen DJs und dem Tomorrowland Team zu plaudern. Also ist Tomorrowland auch eine Gelegenheit für uns, zusammen abzuhängen. Wir sehen uns dort!“

Pretty Pink – Tomorrowland Mainstage

Weekend 1

14:50 – 15:50

Sunday – 17 July 2022

Pretty Pink – Tomorrowland Lost Frequencies & Friends

Weekend 2

14:00 – 15:00

Saturday – 23 July 2022

Pretty Pink – Tomorrowland Anjunabeats

Weekend 3

16:30 – 18:00

Saturday – 30 July 2022

[Fotos: Pretty Pink & Tomorrowland]

