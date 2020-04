Um die Menschen in der aktuell besonderen Situation rund um den Globus mit guter Musik zu beglücken, hat Seth Troxler das Internet nach Mixen durchforstet. Und zwar nach seinen eigenen, wie er sagt:

There have been a lot of my mixes uploaded to the various corners of the internet over the years, and I’ve also been storing a whole lot more on my drive without any intention of ever releasing them. Given the current pandemic, however, I thought it would be nice to collate all these mixes into one mega-playlist.