Bereits die Single-Veröffentlichungen wie „Oslo“ und „Headlines“ von Jaffna aus Paris ließen Großes erwarten. Im musikalischen Geiste von Acts wie The Blaze, Bicep oder auch Ross from Friends erscheint nun ihr beeindruckendes Album „Odyssey“ – 13 intensive Tracks voller Höhenflüge, bunter Momentaufnahmen des Lebens und organischem Groove. Jaffna, das melodische Deep-House-Duo besteht aus Bravin und Stan, welche beide in Frankreich leben. Bravin verbrachte einen Teil seines Lebens in der Nähe von Köln und Deutschland und so ist es kein Wunder das die Album-Tracks wie „Sturm und Drang“ Inspiration aus dieser Zeit ziehen.

Vor allem die gekonnt leichte Mixtur aus Future Garage, Melodic House und Lofi House Rhythmen avancieren das Album von Jaffna zu einem einzigartigen Release. Es gleicht einer abenteuerlichen Weltreise, mit dem Groove als Reiseleiter und sanften und eingängigen Melodien als Weggefährten. Mal nachdenklich und im Tempo reduziert, dann wieder voller Power und kräftiger Chords holen Jaffna den Hörer direkt ab und laden ihn in eine magisch anmutende Welt ein, die es immer wieder neu zu entdecken gilt.

Ein facettenreicher Minimalis zieht sich gekonnt durch die Tracks und sorgt für einen unverkennbaren Charme und klar definierten Sound. Auch die Verwendung von indischen Gesangsharmonien sowie die eigenen gesungenen Vocals von Stan, der nebenbei als Pariser Koch etwas von erlesenem Geschmack versteht, verzaubern auf ganzer Linie und machen „Odyssey“ zu einem zeitlosen Werk, das sich vor Genregrenzen nicht fürchtet und diese beherzt überspringt. Heraus kommt ein unvergessliches Album, das in den Bann zieht und durch seine tiefgründige Schönheit das Grundrauschen der Welt überdeckt.

Oder kurz gesagt: Das Album ist unfassbar gut!

Jaffna – Odyssey LP (Enchanté Rec) erscheint digital und auf Vinyl am 22.10.2021

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

