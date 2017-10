Die meisten Menschen sind happy, wenn sie ein Mal im Leben das französische Wahrzeichen besuchen können und mit einem Touristenticket den Eiffelturm besteigen dürfen. Für Superstars wie Kölsch ist das natürlich nicht genug. Am 16. Oktober spielt er ein Set auf dem Eiffelturm, das online in die ganze Welt gestreamt wird.

Kaum ist der Sommer mit vielen Festivals und einer Residency im Hi Ibiza gelaufen, steht für Kölsch das nächste Großprojekt an. Okay, eigentlich sind es zwei Großprojekte. Am 20. Oktober startet seine Album-Welttour nach Miami, London, Los Angeles, Berlin und Sydney, aber davor spielt er noch ein Set auf dem Eiffelturm in Paris. Straffes Programm! Wenn es läuft, dann läuft es eben! Für alle die gerade nicht in Paris sind wird das Set live auf der Facebookseite von Kölsch gestreamt, also schon mal vormerken. Montag 16.10. // 18.00 – 19.15 Uhr!