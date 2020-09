Mit dem Green Club Guide zum klimafreundlichen Clubbetrieb

Neustart Clubkultur, aber bitte in grün!

Das Nachtleben steht still, und viele Clubs sorgen sich um ihre Zukunft.

Doch die Zwangspause lässt sich sinnvoll nutzen: im Sinne der Nachhaltigkeit.

Clubs zukunftsfähig zu gestalten heißt auch, sie klimafreundlich zu machen! Mit diesem Thema beschäftigt sich die Initiative Clubtopia, ein Kooperationsprojekt vom BUND Berlin, des clubliebe e.V. und der Clubcommission. Über das Future Party Lab mit dem Clubtopia Ideen für ein nachhaltiges Nachtleben sammelt und diskutiert haben wir ja schon berichtet.

In den aktuell schwierigen Zeiten möchte die Initiative den Clubs dabei helfen, die Nachhaltigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Dazu gibt Clubtopia einen Leitfaden heraus, der Clubs und Events klimafreundlicher machen soll: Den Green Club Guide.

Der Guide wurde bereits 2015 entwickelt, jetzt aber in einer multimedialen Version neu herausgegeben. Als digitale Klimaberatung führt er die Leser*innen Schritt für Schritt durch den Club und erklärt, wie eine nachhaltige Veränderung in den einzelnen Bereichen aussehen kann. Der Guide macht vor allem deutlich, dass nicht immer große Investitionen notwendig sind.

“Im stressigen Cluballtag fehlt oft einfach die Zeit, umweltfreundliche Lösungen für den Betrieb zu recherchieren. Mit dem Green Club Guide geben wir den Clubs konkrete Möglichkeiten an die Hand, um klimafreundlicher zu werden”, erklärt Laura Isberner, Redakteurin des Green Club Guide, und verweist auf die neuen Checklisten und Anleitungen, die den Leitfaden ergänzen.

Damit soll es den Veranstalter*innen so leicht wie möglich gemacht werden, die Empfehlungen in die Praxis umzusetzen. Das betrifft auch ganz alltägliche Fragen: Wie heize und lüfte ich meinen Club klimafreundlich?

Wie energieeffizient sind meine Geräte wirklich?

Wie gestalte ich meine Party Zero Waste?

Neu in der aktualisierten Fassung des Green Club Guide sind die Video-Tutorials, die die einzelnen Themenfelder veranschaulichen. In einem Einführungsvideo hat Clubtopia zehn erste Schritte auf dem Weg zu einem grüneren Club zusammengefasst.

Wenn ihr auch der Meinung seid, dass es an der Zeit ist für eine grüne Clubkultur, schaut mal in die weiteren Tutorials rein und klickt euch durch den Guide.