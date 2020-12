Die After Party als Podcast mit Oliver Koletzki und Simon von andhim

Wenn es durch Corona schon keine Partys gibt, dann wenigstens Partythemen als Podcast. Oliver Koletzki und Simon von andhim haben 2020 ihre Podcastreihe „After Party“ gestartet.

Podcasts sind das Medium der Stunde. Fast jede Woche gibt es eine neue Studie, die sich mit der Nutzung von Podcasts beschäftigt und alle sind sich einig, das vor allem bei der U40-Zielgruppe rund ein Drittel der Menschen regelmäßig Podcasts nutzen. Die Themen reichen von Fußball über Sex bis zum Familienratgeber und in diesem Jahr ist auch ein Techno-Podcast gestartet!

Geschichten aus dem Nachtleben mit Oliver und Simon

Im Mai 2020 sind Oliver Koletzki und Simon von andhim mit der ersten Folge ihres Podcasts „After Party“ online gegangen, in dem sie lustige und interessante Geschichten aus ihrem Leben als vielreisende DJs und Produzenten zum Besten geben. „Der Dealer“, „Der Stalker“, oder „Der Hangover“ heißen die Folgen, die es bei allen großen Anbietern kostenlos zu hören gibt. Seit mehr als 20 Jahren sind die beiden schon als Musiker unterwegs und so gehen ihnen trotz Lockdown die Themen nicht aus. Kurz vor Weihnachten sind sie mit der letzten Folge und einem Alkoholspecial in den wohlverdienten Winterschlaf gegangen.