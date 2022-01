Hol die Gläser aus dem Schrank, wir haben Bock zu dancen. Hoch die Tassen im neuen Jahr und Konfetti in die Luft gefeuert. Das in Saarbrücken beheimatete Label Twin Town Productions von Toni Tress ist schon lange eine feste Instanz für elektronische Musik mit unterschiedlichstem Anstrich. Nun feiert das Label sein 20-jähriges Bestehen mit „The Sound of Twin Town: Tribute Mix Pt. I“ von den Hauseigenen Artists Nicolas Molina und Stachy.DJ.

Eine persönliche und bunte Auswahl an Tracks und remasterten Musikstücken aus dem Katalog des ersten Jahrzehnts finden Eingang in diesen Mix – oder besser gesagt in diese Soundreise, die an frühe Mixsessions von 2 Many DJ’s erinnert. Unterschiedliche Genres werden fachkundig miteinander zu einer intensiven Begegnung fusioniert.

Einer Soundsafari gleich begegnet man ungeniert Discolastigen Produktionen, Chill out, Bossa Nova aber auch House, Instrumental Hip Hop im Waxolutionists Style und knackiger Drum n Bass wie zu seinen besten Zeiten. Und genau diese gelungene Mixtur macht den Mix in Zeiten des Überangebotes der Streaming Portale zu einem wahren Klangjuwel und würdigen Aushängeschild des Label Jubiläums von Twin Town Productions.

The Sound of Twin Town: Tribute Mix Pt. I gibt es hier zu streamen und aktuell auch in kleiner Cassetten Auflage, ebenso darf man sich auf Vinyl freuen.