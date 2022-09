Schemißt die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum dancen. Hier präsentieren wir euch wieder einige neue Clubperlen. Releases zwischen Deep House, Techno, House und Indie Dance für ein ausgelassenes Wochenende. Darunter Künstler wie Nicone aus Berlin, Deenara aus Kiew, Josh Richards aus Australien und viele weitere Artists. Besonders am Herzen liegt uns das 20 Jahre-Jubiläums Release auf Vinyl des Szene-Labels Twin Town aus Saarbrücken, welches am 23. September in den Plattenläden stehen wird – Hörgenuss deluxe.

The Sound of Twin Town – Various Artists

Die hochwertig gestaltete Vinyl ist bei deejay und bandcamp erhältlich.

Nicone, David Hasert, Diode Eins, Dario Klein – Ah Oh Uh

V.A. – Watergate 28 EP

Deenara – Axiom EP (Monaberry)



Eli Brown – Deep Down – DC266

Josh Richards – Que Sera [Flow Music]

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

Wild & Kins – Losing Control (Sweed Music)

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

DJ Abyss „Dreaming Of You“ (Grooves.Land)

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

SNYL, Touchtalk feat. Aves Volare – Resistance KATER277