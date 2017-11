Der Labelname ist Programm: Rave Or Die! Feinster Techno von Neil Landstrumm & Dave Tarrida und von Umwelt, den PARTYSANE Millex gecheckt hat!

Seit dem „Dragon Under“ Album von 2013 wurde immer wieder angekündigt, dass der neue Output von Landstrumm wieder im Gewand seiner alten Peacefrog-Geschichten daher kommt und immer wurde ich entäuscht. Nicht dass die Tracks schlecht gewesen sind, ganz im Gegenteil, doch hat mir zumindest der gewisse & eben angepriesene, technoide Kick von früher gefehlt. Dieser gewisse Kick ist nun deutlich bei „Morocco“ zu spüren. Dave Tarridas Einfluss ist deutlich erkennbar: pulsierende Bässe und knackige Breaks, sowie den für Landstrumm so typischen Funk machen diesen Track zu einem Feuerwerk auf dem Dancefloor.



Auf der anderen Seite lässt der Altmeister von Rave or Die, Mr. Umwelt himself, ein Acid-Rave Monster aus den frühen 90´igern los, welches mit heftigen Kicks & einer brachialen Acidline alles unter sich begräbt. Dieses Stück verwandelt jede Dorfdisko in einen dunklen Technoclub der alten Schule. TiP!



Digital & Vinyl → 10“ gelb marmoriert & limitiert. Die Platte kommt am 18. Dezember in die Stores und kann jetzt schon bei Bandcamp vorbestellt werden. Buy it – Rave or Die!

