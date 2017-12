Die Crew von Bombtrap Records hat mal wieder eine Technofalle gelegt, in die ihr gerne reintreten dürft. Auf der neuen Various Bombtists EP gibt es wie gewohnt harten, schrägen Techno, den euch PARTYSANE Millex vorstellt.

Die Ketten sind straff, die Maschine geölt und alles steht bereit für die Abfahrt. Die Jungs vom hießigen Bombtrap Label haben nachgeladen und liefern wiedermal ordentliches Kanonenfutter für diejenigen, die es etwas härter und auch schräger mögen. Den Startschuss gibt Jason Leach und so holpert die Bassline ohne Vorwarnung in typischer Subhead-Manier los und man merkt sogleich, da kommt etwas fieses um die Ecke. Stroff, aber auch quirlig schräg baut sich die Party auf. Es schießen immer wieder fiese Fiepser umher, die nicht zähmbar sind und mit ihnen drückt sich die Bassmasse direkt in Mark & Knochen. Eine wahre Freude für Subheads.

Die franzosen Macross & Poupon feuern dagegen eine hypnotische Ladung hinterher. Vocalfetzen, eine leicht EBM orientierte Bassline, sowie Synths zwirbeln sich durch den Raum, lassen die Meute zum Luft schnappen kurz los, um sich sogleich wieder an der Hirnrinde festzuhaken und in das limbische System einzudringen. Auf der zweiten Seite begrüßt euch zum einen der Berliner Mason Rent mit: „hello my friend“. Mein persönlicher Lieblingstrack auf dieser EP. Es scheint so, als begrüße der Wahnsinn einen selbst. Herrlich verrückter Sound und eine kompromisslos-brachiale Bassline schieben sich durch meinen Gehörgang und lassen mich nicht mehr los. Ein wahnsinniger Ohrwurm tanzt in meinem Kopf und kitzelt sämtliche Synapsen.

Zum Abschluss kommt noch ein wonky Bassline Track von DJ Ze Mig L aus dem Hinterhalt. Der Portugiese liefert eine wirkungsvolle Mischung aus Acid, Funk und peitschenden HiHats. Die Bassline schwingt schwungvoll umher und hach was will man mehr!? Alles in allem eine EP mit vier unterschiedlichen Tracks, die Spaß und Lust zum tanzen bringen. Schräg, anders. gut. Bombtrap#13 ist bereits unter den Dealern verteilt & bereit für den Einsatz. don´t sleep – dance! (Vinyl Only).

