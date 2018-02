Drumcode entwickelt sich mehr und mehr zur Technomarke #1. Die Releases setzen immer wieder neue Maßstäbe im Technobereich, die Künstler sind weltweit gebucht und jetzt wird mit dem eigenen Festival der nächste Schritt getan.

Drumcode + Awakenings + Amsterdam. Alleine durch das Zusammenspiel dieser drei Worte wird klar, dass uns im August 2018 etwas großes erwartet. Adam Beyer veranstaltet mit seiner Crew das erste Drumcode-Festival und hat sich dazu die Eventspezialisten von Awakenings ins Boot geholt. Das Line Up am 18. August präsentiert 25 elektronische Acts auf vier Bühnen und beim Sound wird der Fokus natürlich auf typischem Drumcode Techno liegen, aber auch einige Künstler vom houseorientierten Drumcodeableger Truesoul mit dabei sein. Das komplette Line Up schaut ihr euch am besten direkt auf der Festivalpage an, ein paar der Highlights stehen aber schon fest: Joel Mull, Adam Beyer, Tiger Stripes, Mark Reeve und Nick Curly!

Adam Beyer ist schon seit vielen Jahren ein immer steilstens gefeierter Gast bei den Awakenings Partys und als kleine Einstimmung aufs Drumcode Festival hier schon mal ein Video von Adams Set beim letzten Awakenings Festival: