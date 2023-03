Du bist ein DJ/Jane, LiveAct oder anderer Künstler und möchtest eine starke Online-Präsenz aufbauen? Verlässt du dich ausschließlich auf Follower über soziale Medien, um deine Arbeit zu präsentieren und Reichweite zu bekommen? Dann lies weiter, um zu erfahren, warum es für deinen Erfolg unerlässlich ist, deine eigene Website zu haben.

Social Media ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Künstler geworden, um ihre Arbeit zu präsentieren und eine Fangemeinde aufzubauen. Es ist jedoch risky, sich ausschließlich auf soziale Medien zu verlassen.

Erinnerst du dich an MySpace? Diese Plattform für Musiker hatte 2009 über 250 Mio Nutzer (was für die Zeit total Irre war) und ist heute zwar noch online, aber nicht mehr relevant.

Tausende Künstler, Bands, DJs, Produzenten Fans und private Nutzer hatten zig Millionen Stunden an Arbeit, Herz und Energie in Ihre Profile gesteckt, die heute verwaist im Netz rumdümpeln – wenn sie die diversen Update der Platform überhaupt überlebt haben. Was passiert, wenn das Gleiche mit „deiner“ liebsten Social-Media-Plattform geschieht?

Die Antwort ist einfach: Bau dir deine eigene Website. Mit einer eigenen Site hast du die Kontrolle über deine Inhalte und baust ein unabhängiges Profil im Netz auf. Dies hilft dir nicht nur, eine persönlichere Erfahrung für dein Publikum zu schaffen, sondern stellt auch sicher, dass deine Arbeit immer verfügbar ist, unabhängig von Veränderungen in sozialen Medien.

Mach deine eigene Site zum Mutterschiff und nutze Social Media als Satelliten und zusätzliche Kanäle um Die Welt zu erreichen. Denn wenn Snapchat, Insta oder TikTok irgendwann mal durch sind – deine Site kann dir keiner nehmen.

Bau dir deinen eignen E-Mail Verteiler auf, zB mit CleverReach, denn eine E-Mailadresse hat am Ende ja doch jeder, oder?

Warte nicht länger. Erstelle noch heute deine eigene Website und baue eine starke Online-Präsenz auf, die unabhängig von jeder Social-Media-Plattform ist. So kannst du deine eigene Fangemeinde aufbauen und die Kontrolle über deine künstlerische Karriere übernehmen.

Für Starter Websites gibts viele Anbieter, kostenlos oder schon für kleines Geld, die du dir selbst zusammenklicken kannst.

Zum Beispiel bei WordPress oder deinen eigenen Newsletter mit CleverReach.

Wer gleich was größeres und professionelles braucht, kann kann sich auch gerne an unsere Webdesign Agentur in Rosenheim wenden.

Das gleiche gilt natürlich auch für Youtuber, Autoren, Infuencer oder andere Content Creator – macht euch unabhängig und arbeitet zuerst für euch selbst und dann erst für irgendwelche US Mega Konzerne.