Jackmaster. Plastikman. Richard Michaels. Robotman. Seit den späten 80ern produziert Richie Hawtin unter verschiedenen Projektnamen Musik und feiert jetzt das Jubiläum seines ersten Albums.

Experimentierfreude und musikalischer und technischer Entdeckergeist gehören von Anfang an zur Arbeit von Richie Hawtin. Er hat von HipHop über Ambient zu Techno schon alles produziert und 1993 unter dem Namen F.U.S.E. sein erstes Album veröffentlicht. Der Name F.U.S.E. konnte damals mit zwei Erklärungen gedeutet werden: „Futuristic Underground Subsonic Experiments“ oder „Further Underground Sound Experiments“. Die Erklärungen treffen auf jeden Fall zu, da der Sound auf „Dimension Intrusion“ absolut zukunftsgerichtet und experimentell war. Immerhin stand die Kunst der elektronischen Musik im Jahr 1993 noch ziemlich in ihren Anfängen.

Richie Hawtin stellt Boxset fürs Jubiläum zusammen

Gemeinsam mit seinem Bruder Matthew hat Richie Hawtin eine limitierte Box zum F.U.S.E-Jubiläum zusammengestellt, die Musik und Kunst vereint. Schon seit seinen musikalischen Anfängen wird Richie von der Malerei seines Bruders inspiriert, der wie auch damals schon das Artwork liefert. Die Musik vom Debutalbum und weitere Frühwerke gibt es jetzt auf 7 Vinyls zusammen mit einem Buch und Drucken der Bilder von Matthew Hawtin in einer limitierten Edition. Das Boxset von Richie Hawtin aka F.U.S.E kann jetzt schon vorbestellt werden, ist mit knapp 300 €uro aber nicht ganz günstig. Für Sammler führt aber sicher kein Weg daran vorbei.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.