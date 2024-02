Hollywood für die Ohren – LA-Duo Haddadi von Engsts neue Single ‚The BIG‘

Aus dem Herzen Los Angeles‘ released das chart-topping Duo Haddadi von Engst heute, am 23. Februar, über das kanadische Label You Plus One seine neue Single „The BIG“, die House-Liebhabern auf der ganzen Welt gewohnt Sounddesign und Produktion auf Hollywood-Niveau bietet. „The BIG“ ist ein absoluter Banger, der garantiert an die Spitze der Playlists und Charts klettern wird, und einmal mehr Haddadi von Engsts Produktions-Talent unter Beweis stellt.

Haddadi von Engst setzen mit ihrer neuen Single erneut Maßstäbe im Bereich Afro und Deep House und kombinieren geschickt komplexe Sounds, Tribal-Drum-Patterns und einen pulsierenden Groove. Kein Schnick-Schnack, nur gute Musik. In den Mix, der auch so schon richtig nach vorne geht, sind zusätzlich noch fantastisch passende Tribal-Voice-Samples eingewoben.

Neben ihrem Original-Mix haben sich Haddadi von Engst mit dem deutschen Powerhouse Mollono.Bass zusammengetan, der seine eigene Version von „The BIG“ beisteuert. Der Mollono.Bass Remix ist noch eine Ecke satter und die Tech Elemente verleihen „The BIG“ eine clubby Progressive Note, die sich sehen lassen kann.

Ob Fans oder Newcomer, mit „The BIG“ passen Haddadi von Engst auf jedem House-Floor und haben einen Hit produziert, der mit Sicherheit zu einem Deep- und Afro-House-Klassiker 2024 wird.

[Foto: | Text: Falk Bockfeld]