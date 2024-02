Ambient-Segen – „One Vision“, das Albumdebüt von Thomas Lemmer und Oine

Macht euch bereit für eine Electronic-Ambient-Reise der Superlative! Am 23. Februar veröffentlicht das einzigartige Musikerduo Thomas Lemmer und Oine sein Debütalbum „One Vision“ über Sine Music. Nachdem sie mit ihren Single-Veröffentlichungen bereits wiederholt die Ohren ihrer Hörer verzaubert haben, steht das talentierte Duo nun mit einem ganzen Album bereit, Ambient Fans im großen Stil mit ihrer Kreativität zu begeistern.

Es ist zu einem Markenzeichen Thomas Lemmers und Oines Musik geworden, und wie alle ihre bisherigen Singles („Inner Force„, „Drift„) ist auch „One Vision“ in Gänze im Dolby Atmos-Format produziert worden, um ein besonders immersives Hörerlebnis zu bieten. Obwohl es sich um eine vollkommen ambient-orientierte LP handelt, bewegt sich das Duo virtuos zwischen Deep, Melodic und Ambient-Welten in einer gefühlvollen und wunderschönen Produktions-Masterclass.

Jeder einzelne Track auf „One Vision“ steht für die Vision und die Kreativität von Thomas Lemmer und Oine und besticht durch innovativen Charakter. Der Name des Albums spricht für sich selbst: Da Thomas Lemmer in Deutschland lebt und Oine im Herzen Madrids arbeitet, haben die beiden Künstler größtenteils auf Distanz kollaboriert und dennoch an einem Strang gezogen. Die Rechnung is hervorragend aufgegangen und das ist zu hören und zu spüren, wenn Hörer „One Vision“ zum ersten Mal selbst erleben.

„One Vision“ erweitert Horizonte und verbindet unterschiedliche Stile zu einem atmosphärischen Kunstwerk. Mit einem Umfang von 15 Tracks, inklusive Bonus-Features, und der Kooperation mit talentierten Gastkünstlern ist „One Vision“ ein weiterer Meilenstein in Thomas Lemmers und Oines schillernder gemeinsamer Karriere.

Erlebt den Zauber von „One Vision“ ab heute, 23. Februar, selbst. Das Album ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen und exklusiv bei Apple Music & Tidal in Dolby Atmos verfügbar.

[Foto: Sine Music| Text: Falk Bockfeld]