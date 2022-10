Neue Veröffentlichungen sorgen für einen pulsierenden Start in die Club Saison

Neue Veröffentlichungen sorgen für einen pulsierenden Start in die Club Saison

Der Herbst ist nun beinahe schon auf dem Höhepunkt angekommen und die Clubsaison steht uns bevor. Das spürt man auch in der Schlagzahl der Veröffentlichungen von Alben, EPs und Singles im Kosmos der elektronischen Musik von Techno bis House und Downtempo über Ambient bis Progressive.

Wir haben einige spannende neue Veröffentlichungen mit ganz unterschiedlchen Stimmungen zusammengetragen. Bekannte Sure Shots sind ebenso dabei wie Come Back Artists und durchstartende New Comer auf Labels wie Crosstown Rebels, Monaberry – Imprint von Super Flu, TRAUM Schallplatten, TAU und Stil vor Talent – Label von Oliver Koletzki aus Berlin.

Mila Journée – Serendipity (Diynamic)

Moullinex – A Fistful of Stars (Crosstown Rebels)

Guillaume – Lost in Translation EP (Monaberry)

Ivory – Feelin’/Don’t Lose Control (Innervisions)

Thomas Lemmer – Your Soul (Sine Music)

DJ ABYSS – Into the Abyss (Grooves.Land)

Carsten Halm – Licht Und Schatten (TRAUM Schallplatten)

Johannes Albert – Strada Del Motore (TAU)

SKALA – Beide Alleine (Stil vor Talent)