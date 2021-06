Jeder der in seiner Playlist frühe französische Produktionen wie von Alan Braxe, Cassius oder „Music Sounds Better Witch You“ von Stardust, erschienen auf Thomas Bangalters (Daft Punk) Label Roulé, auf Rotation laufen hat, dürfte sich über den neusten Streich des weltweit bekannten Produzenten und DJ LifeLike aus Paris nur so freuen.

Bereits 2002 erhielt Lifelike von den großen französchen Acts Support, seine Veröffentlichungen landeten in diversen Plattentaschen und wurden rauf und runter gespielt. Sein weltweiter Hit wie z.B. Discopolis gilt nach wie vor als Hymne von Ibiza und konnte im Meduza-Remix im letzten Jahr erneut internationale Erfolge verbuchen. Unter die drei häufigst gespielten Tracks weltweit schaffte es der Track – nur eine von vielen Auszeichnungen für Lifelike.

Fast jede Platte, die er bisher veröffentlicht hat, erhielt Support von Acts wie Pete Tong von BBC Radio 1 und Annie Mac sowie führenden Magazinen wie DJ Mag und MixMag.

Weitere Sound-Meilensteine wie „Love Emulator“, das auf seinem eigenen Label „Computer Science“ erschien, oder „Dont Stop featuring A-Trak“, das auf Kitsuné veröffentlicht wurde, reihen sich bei LIFELIKE nur so aneinander. Schnell wurden auch Labels auf LIFELIKEs Fähigkeit als Remixer aufmerksam. Es dauerte nicht lange, bis andere Künstler wie Daft Punk, Giorgio Moroder Chromeo, Sia, Empire Of The Sun, Vitalic, Moby, Classixx, The Presets, Cerrone (mehr als 40 veröffentlichte Remixe), um nur einige zu nennen, an seine Tür klopften, um sich einen Remix von ihm zu sichern.

Nun ist die Pariser Dancefloor-Hitmaschine zurück mit einem Remix von „La Romance“ für ROMAN D’AMOUR zurück auf seinem eigenen Label „Computer Science“. Eine French House Nummer voller Emotionen, Nu-Disco Elementen, Wave-Bestandteilen und einem so charmanten Flavour, dass es einem die Mundwinkel nach oben zieht. Der positive Charakter des Remixes zündet bereits nach wenigen Sekunden und avanciert die Produktion zu einem einzigartigen Remix voller Liebe und beflügelnder Hingabe. Fantastisch!

Hier streamen: ROMAN D’AMOUR „La Romance“ (LIFELIKE Remix)