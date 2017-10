Wir sind mitten drin. Im Ravesommer 2017! Einige Partys stehen schon felsenfest im Kalender, für das ein oder andere Event hat es aber noch Platz. Hier ist unsere Übersicht, welche Open Airs und Festivals ihr euch nicht entgehen lassen solltet!

Sonar – Barcelona – 15. & 16. & 17. Juni

In der elektronischen Musikwelt gibt es vier Businessdates, die sich Musiker, Labelmacher und Veranstalter nicht entgehen lassen: Das Amsterdam Dance Event, das International Music Summit, die Winter Music Conference und das Sonar in Barcelona. In den letzten Jahren haben sich diese Events mehr und mehr auch für musikbegeisterte Technofans geöffnet und Festivalcharakter bekommen. Beim Sonar heißt das, dass ganz Barcelona für 4 Tage voll mit elektronischen Beats ist. Von großen Partys in den Messehallen, secret Rooftoppartys, bis zu kleinen, spontan Sets an öffentlichen Plätzen ist alles mit dabei.

Tickets gibt es auf der Sonar-Seite und die Line Ups checkt ihr am besten bei Resident Advisor.

SEA YOU Festival – Tunisee – 15. & 16. Juli

Im Juli ruft das Sea You Festival die Beach Republic aus! Am Tunisee bei Freiburg wird zwei Tage lang getanzt, gechillt und geplantscht. Das Festival hat die schönste Location im süddeutschen Partysommer am Start und auch das Künstleraufgebot ist fett. Von chilligen, sommerlichen Houseacts wie Moonbootica und andhim, über kommerzielle Künstler wie Alle Farben und ANAL, bis zu strammen Techno-DJs wie Len Faki und Felix Kröcher ist alles mit dabei.

Schaut mal auf der Sea You Facebookseite vorbei, da findet ihr alle Links zum Vorverkauf!

Greenfields – München – 16. Juli

Jedes Jahr im Juli werden die Pferde auf der Rennbahn in München-Riem für einen Sonntag in den Stall gesperrt und eine wilde Horde Raver ins Greenfields-Rennen geschickt. Wo sich sonst die Reichen und Schönen tummeln, stehen am 16. Juli zwei Bühnen, die mit einer fein erlesenen Künstlerauswahl bestück werden. Gesetzt ist auf der großen Wiese immer das Abschluss-Sonnenuntergangs-Feuerwerks-Set vom Babba Väth und drumherum sind am 16. Juli unter anderem Chris Liebing, Loco Dice und Matthias Tanzmann mit dabei.

Auf der Greenfields-Seite gibt es verschiedene Ticketvarianten für frühen Einlass, späten Einlass und Gruppen.

WET Open Air – Gärtringen – 29. Juli

In Gärtringen bei Stuttgart geht es Ende Juli wieder ins Freibad. Zum dritten Mal findet in diesem Sommer das WET Open Air Festival statt. Kleines Dorf, kleines Freibad, große Acts. So ist das Motto vom WET und das funktioniert immer bestens. Ein paar tausend Raver aus Süddeutschland feiern einen gemeinsamen elektronischen Sommertag und der ging bisher immer schön lässig los und hat dann richtig technoid geendet. 2017 stehen unter anderem Chris Liebing, Monika Kruse, Fritz Kalkbrenner und Ellen Allien auf dem Line Up, es dürfte also wieder genau so laufen.

Merkwürdiges Verhalten – Frankfurt – 29. Juli

Klein, aber fein und vom Line Up ganz groß. So lässt sich das Merkwürdige Verhalten in wenigen Worten beschreiben. Im Frankfurter Süden, im Schatten der mächtigen Commerzbank Arena liegt das Stadionbad und auf der Wiese beim Bad erklingen am letzten Julisamstag exquisite elektronische Beats. Sommerlich, housig, ibizenkische Kost verspricht das Line Up mit Loco Dice, Ricardo Villalobos, Seth Troxler und co!

Plötzlich am Meer – Kolobrzeg (Polen) – 25. – 27. August

Ende August könnt ihr Urlaub mit Party verbinden. In Kolobrzeg an der polnischen Ostseeküste findet eines der schönsten Festivals in Europa statt, das voller Liebe zum Detail steckt. Ungefähr dreihundert Kilometer nordöstlich von Berlin steigt drei Tage lang das Plötzlich Am Meer, bei dem neben der schönen Location und der liebevollen Deko auch das Line Up erstklassig ist. Dieses Jahr sind unter anderem Cari Lekebusch, Diego Krause, Ryan Elliot und Smash TV mit dabei.

Tickets fürs Plötzlich Am Meer könnt ihr euch kaufen, oder als Helfer verdienen! Schon ab Anfang August wird fleißig aufgebaut, vorbereitet und dekoriert und auf der Festivalpage erfahrt ihr, wie ihr mit dabei sein könnt!

Die Party-Übersicht wird von uns ständig aktualisiert. Wenn ihr Events habt, die auch mit dabei sein sollen, dann schickt uns eine Message über unsere PARTYSAN-Facebookseite!

Diese Partys habt ihr 2017 leider schon verpasst 🙁

Time Warp – Mannheim – 01. April

Der Startschuss in die Sommersaison fällt immer in Mannheim. Bei der Time Warp melden sich alle DJs und Raver aus ihren Winterquartieren zurück und feiern gemeinsam, als ob Ibiza und Streetparade auf einen Tag fallen würden. Auf sechs Floors spielen vom frühen Abend bis am nächsten Mittag um 14 Uhr nur hochkarätige, equisite elektronische Acts und beim Time Table fällt die Entscheidung wo es als nächstes hingehen soll sehr schwer. Das Line Up ist mittlerweile bekannt und auch 2017 wieder richtig fett. Hier ein kleiner Auszug: Solomun, Sven Väth, Monika Kruse, Luciano, Carl Cox, Richie Hawtin, Sam Paganini, Jamie Jones!

Das komplette Line Up, Tickets und co. findet ihr direkt auf der Time Warp Homepage!

WinterWorld – Karlsruhe – 28. Februar

Die WinterWorld gehört seit Jahren ins feste Repertoire der ersten Raves des Jahres. Neu ist 2017 die Location. Nach Stationen in Kastellaun, in Wiesbaden und Frankfurt findet die WinterWorld jetzt erstmals in der Messe in Karlsruhe statt. Das Event zieht damit genau ins Dreieck zwischen Schwarzwald, Rhein-Neckar-Gebiet und Elsass und wird sicher ein breites Publikum ansprechen. Auch vom Line Up ist die WinterWorld bestens für eine vielfältige Besucherkonstellation aufgestellt und hat als Headliner Pendulum, Moguai, Marco Bailey, Aka Aka feat. Thalstroem und viele mehr im Angebot.

Alle Infos zur WinterWorld findet ihr am einfachsten auf der Facebookseite vom Event.