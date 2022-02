Die elektronische Musikgeschichte in einer Kompaktfassung. Das bietet der neue Film Electronic Vibrations, der auf ARTE laufen wird.

Wie sich die elektronische Musik seit ihrem Siegeszug in den 90ern entwickelt hat, wissen sicher viele Clubber. Aber wo die ersten elektronischen Klänge aus verrückten Maschinen das Licht der Welt erblickt haben, ist ein Thema für die richtig harten Freaks. Und damit auch alle normalen Musikliebhaber zu echten Experten werden, schickt ARTE jetzt den Film Electronic Vibrations ins Rennen.

Der Autor Thomas von Steinaecker hat eine einstündige Reise durch die Geschichte der elektronischen Musik unternommen und dokumentiert ihre Entwicklung aus mittlerweile fast einem Jahrhundert. Er hat Interviews mit Legenden wie Jean-Michel Jarre geführt und sich durch viele Archive gearbeitet und teilweise bisher unveröffentlichtes Material ergattert. Der Film Electronic Vibrations wird bei ARTE ab Mitte Februar in der Mediathek stehen. In Stuttgart wird der Film am 18. Februar Club-Premiere feiern und im white noise gezeigt.

