Mit seinen Veröffentlichungen auf Senso, Noir und Beatfreak Recordings, aber auch durch seine Remixe ist André Winter einer der spannendsten Technoproduzenten auf internationalem Parkett.

Als DJ liefert er gleichfalls beeindruckende Sets, wie zum Beispiel auf dem Fusion Festival. Sein unverkennbarer technoider Sound, der einen Hauch Industrial und darke Parts beinhaltet, macht ihn auch zu einem begehrten Produktionspartner. So ist es kein Wunder, dass Acts wie Oliver Huntemann mit André Winter gemeinsam im Studio an Techno-Schlachtschiffen arbeiten. Der Support für die Tracks von André Winter ist immens und so spielen die großen Acts seine Tracks auf Festivals und Clubs auf dem ganzen Globus.

Nur kehrt André Winter mit einer neuen Veröffentlichung auf dem Hamburger Label SENSO zurück und schmettert gemeinsam mit Heerhorst „Time-Out“ durch die Speaker. Emotionaler Techno, der unter die Haut geht und in Arrangement und Dramatik keine Fragen offen lässt. Der dazugehörige Remix von Carbon haut in die gleiche Techno Kerbe und zeigt eine zusätzliche Variante mit dickem Break.

André Winter & Heerhorst – Time-Out bei Beatport