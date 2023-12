Life could be a Beach! Thaibreak 2024

Wenn Euch türkises Meer, weiße Strände, aber vor allem legendäre Partys aus dem thailändischen Paradies anlächeln, dann kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder Zeit für Thaibreak – das Boutique-Festival 15.03. 29.03.2024 in Bangkok und Koh Mak!

Während hier die Tage immer länger und grauer werden, gönnen wir uns eine kurze Tagträumerei von Sommer, guter Musik und noch besseren Menschen in unserem persönlichen Elektro-Retreat im himmlischen Thailand! Auf der idyllischen Insel Koh Mak steht alles bereit, um Euch vor hinreißender Kulisse an den besten Spots der Trauminsel und mit herausragendem kulinarischen Angebot eine Auszeit von den kalten Temperaturen und ein vorgezogenes Stück Sommer zu bieten – Lange, laue Partynächte inklusive!

Im Lineup stehen Lovra (Toolroom Records), Cinthie (On Board Music), Felix Kröcher (BCB Family), Gregor Tresher (Break New Soil) & weitere handverlesene Acts bereit, um gemeinsam mit Euch die paradiesischen Nächte durchzufeiern. Thaibreak steht seit der ersten Ausgabe 1998 vor mittlerweile 26 Jahren nicht bloß für Raves über den Dächern von Bangkok und dem mittlerweile so vertrauten und verträumten Loh Mak, sondern ebenfalls für Urlaub und Entspannung! Alle, die es 2024 zum wiederholten Male ins thailändische Paradies zieht, wissen bereits, was Newcomern bereits nach der ersten Nacht ganz klar wird: Thaibreak ist ein Besuch bei Freunden und deshalb dreht sich alles um die gemeinsame, harmonische Zeit. Sicher Euch am besten direkt Euer Ticket!

2023 wurde Koh Mak als erste thailändische Destination mit dem “Low Carbon Award” ausgezeichnet und das ist überall auf der überschaubaren und daher umso sympathischeren Insel spürbar. Im Paradies und den lang ersehnten Partynächten kommt also auch Euer grünes Gewissen nicht zu kurz!

Ihr seht, für Euch steht alles bereit und die Thaibreak-Crew hat an alles gedacht, um die 2024er Ausgabe in Bangkok und Koh Mak vom 15.03. bis 29.03.2024 zu einem unvergesslich paradiesischen Trip zu machen!

Aber machen wir uns nichts vor: Überall sind die Flugpreise im letzten Jahr gestiegen, schnell buchen lohnt sich also, die ersten Resorts auf Koh Mak sind ebenfalls bereits ausgebucht! Die Vorfreude aufs Thaibreak 2024 steigt nicht nur langsam und das kann man sich durchaus gönnen, wenn aktuell die Tage wieder kürzer werden.

Alle weiteren Infos zum Lineup, den Resorts und der Anreise findet ihr auf der Website.

Life could be a beach! Let’s Thaibreak



(Foto: Pavel Khon | Text: Falk Bockfeld)