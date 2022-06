Der Künstler Kellerkind darf zweifelsfrei als wegweisender Bestandteil der Szene gezählt werden. Sein Track Disco on the Dancefloor zählt zu den erfolgreichen Deep House Tracks der letzten Dekade wie das Alpenpanorama zur Schweiz. In den letzten 15 Jahren hat sich Kellerkinds stetige Präsenz in der elektronischen Musiklandschaft als konstante, zuverlässige Kraft auf den Dancefloors rund um den Globus etabliert. Ob nun als DJ hinter den Decks oder im Studio – Kellerkind versteht es den richtigen Vibe zu transformieren. Dabei immer bestrebt, seine eigene Sichtweise auf elektronische Musik einzubringen. Und genau daraus entsteht der so markente Sound des Schweizers.

Zum 10-jährigen Bestehend seines Tracks Disco on the Dancefloor feiert das ebenfalls in der Schweiz sitzende Label Sirion Records nun mit einem kleinen Release-Feuerwerk. Sowohl der Original-Track „Disco on the Dancefloor“ in seiner Ursprungs- aber auch im Radioedit erblicken erneut das Licht der Welt, als auch noch in den Startlöchern stehende Remixes von Gorge und Youen. Ebenfalls schon heiß erwartet das Remake des Tracks von Kellerkind selbst. Doch jetzt erstmal auf das Jubiläum angestoßen und Disco on the Dancefloor gönnen.