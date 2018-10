Der aus Kanada stammende John Norman dürfte noch nicht allen Techno Freunden ein Begriff sein. Zeit wird es jedoch. John Normans charakteristische Mischung aus den besten Zutaten für straighten Techno macht ihn so eindrucksvoll. Ob durch seine Live-Auftritte, Original-Tracks oder Remixe, seine Besessenheit vom Klang ist laut und deutlich zu hören. John hat sich mit seinen rhythmisch getriebenen und doch melodischen Produktionen als eine der neuen und aufregenden Stimmen in der Techno-Welt etabliert, nachdem er das Ohr von Dance-Musik-Koryphäen wie Kevin Saunderson, Dubfire, Adam Beyer, Richie Hawtin, Todd Terry und Carl Cox erobert hat.

John Norman ist auf Labels wie Kevin Saunderson’s KMS Records, Todd Terry’s Terminator Records, Thoughtless Music, Natura Viva, Funk’n Deep Records, Hijacked Records Detroit, Stripped Muzik und auf seinem eigenen Label UNT. Für Torsten Kanzler und sein Album HOME produzierte er vor Kurzem erst einen knackigen Remix, der direkt in die Charts schoss. Wir haben uns mit John unterhalten.

Du hast einen Aufsehen erregenden Remix für Torsten Kanzler gemacht – wie sah die Arbeit im Studio dafür aus?

Ich nähere mich jedem Remix auf die gleiche Weise. Ich höre mir den Original-Track nur einmal an und akzeptiere oder lehne ihn ab. Da ich dann normalerweise etwas Zeit habe, bevor die Remix-Parts hereinkommen, verzichte ich meist darauf, mir das Original noch einmal anzuhören, bis ich das Remix-Paket erhalte. Ich glaube wirklich, dass Musik ein lebendiges Etwas ist, und sie uns alle ganz unterschiedlich anspricht. Nachdem ich das Remix-Paket durchgegangen bin, gehe ich zurück und höre mir das Original nur noch ein einziges Mal an. Dabei interpretiere ich den Track für mich und sauge ihn in mich auf. Torstens Original war absolut phänomenal, und ich erinnere mich, dass ich dort saß und dachte: „Wie kann ich diesem Remix gerecht werden?“.

In diesem Track liebte ich die Snare-Rollen und Rhythmus. Eine Neuerung, die ich gemacht habe, war der reißende Bass, der ziemlich stakkatoartig war. Ich habe diesen reißenden Bass-Sound umgekehrt. Ich habe auch ein wenig Sättigung und etwas Hall hinzugefügt und es hat das Gefühl in einem bestimmten Teil wirklich verändert. Das sind aber natürlich nur ein paar Details. Nachdem ich zufrieden bin, lasse ich einen Remix für gewöhnlich ein paar Tage ruhen und gehe dann zurück ins Studio. Wenn es sich immer noch richtig anfühlt, ist es gut den Remix abzuschließen. Für mich ist es tatsächlich eine spirituellere Art, sich einem Remix zu nähern und diesen zur Welt zu bringen.

Der Remix ging direkt in die Beatport Techno Hype Charts. Hast du das erwartet?

Ich habe es irgendwie erwartet, aber eher wegen des Namens und Standing von Torsten. Es ist immer ein angenehmes Gefühl zu sehen, wie man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ich selbst kaufe nicht wirklich in den Hype Charts. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Zweck der Hype Chart wirklich verstehe. Am Ende aber, habe ich mich gefreut, denn es gibt Leute auf der ganzen Welt, die den Remix gefeiert haben. Ssolange es glückliche Menschen gibt, bin ich glücklich.

Es lief auch wirklich gut bei Spotify – stehst du überhaupt auf Musikstreaming?

Ich streame Musik ziemlich viel, vor allem, wenn ich fahre oder wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln von und zu meinem Job fahre. Als ich anfing, Musik zu streamen, hatte ich das Gefühl, dass es den Massenkonsum förderte und die Musik abwertete, was meiner Meinung nach mit der Branche als Ganzes nicht stimmt. Aber es ist auch ein sehr langer Weg gegangen worden, um die Piraterie in der heutigen Musik einzudämmen. Und darüber freue ich mich. Die meisten DJs würden ihre Musik immer kaufen, aber die meisten Hörer würden sie gerne kostenlos erhalten. Streaming hat einen glücklichen Mittelpunkt gesetzt. Ich bin jedoch nach wie vor der Meinung, dass mehr getan werden muss, um eine bessere Zahlungsbilanz zugunsten von Künstlern und Songwritern zu gewährleisten, und ich denke, das beginnt damit, den Kunden etwas mehr zu berechnen. Ich denke, 9,99 Dollar (in Kanada) sind lächerlich billig für die Rolle, die die Musik in unserem Alltag spielt. Es nimmt uns auf, wenn wir unten sind, es hält uns auf dem Boden und rettet Leben…. das sollte man erkennen.

Probierst du regelmäßig Deine neuen Remixe und Tracks im Club aus?

Ich teste die Musik regelmäßig in der Menge, manchmal geht es gut, manchmal nicht so gut und man muss schnell aus dem Mix kommen. Ich persönlich finde, dass es mehr darum geht, zu sehen, ob eine einzigartige Idee oder Struktur im Moment unter Druck gut funktioniert. Gibt es mir das Gefühl, dass ich damit kreativ sein will, oder ist es einer dieser Tracks, die man durchspielen kann? Du bekommst einen besseren Überblick darüber, was funktioniert und was nicht. Da ich nicht sehr oft spiele und seitdem meine wöchentliche Radiosendung eingestellt habe, sind diese Tage ein wenig weiter und weiter entfernt, aber wenn ich die Gelegenheit dazu habe, nutze ich sie.

Was steht bei Dir gerade an?

Ich fange an, Ideen für ein Album zu sammeln, das im Moment absolut keine Zeitleiste hat. Aber ich arbeite auch an einem Projekt mit einem Sänger / Instrumentalisten namens Koralee aus Vancouver an einem Projekt, das Gemälde, Musik verschiedener Genres und den Einfluss von Musik und Kunstwerk auf einander beinhaltet. Was einige zukünftige Musik von mir betrifft, so habe ich ein paar Originale fertig gestellt, die um die Posteingänge einiger bekannter Labels herum schweben. In der Hoffnung, dass sie irgendwann das Licht der Welt erblicken werden. Ich werde bald einen interaktiven Livestream machen, in dem die Leute einen Einblick in den täglichen Umgang mit alter und neuer Musik bekommen, und Promos, die ich in der Hoffnung erhalten habe, eine weitere Plattform für Künstler zu haben, deren Musik sonst nie von der Welt gehört werden könnte. Ich habe auch ein paar neue Remixe für Norman Hines‘ Stripped Recordings, Teknobrats Bunkerbliss Imprint, der Teil seines Vinyl-Labels Reptile Music Works ist, und einen für Rennie Foster’s RF Music all in den kommenden Monaten.

Was ist im Moment dein Lieblings-Techno-Track und warum?

Um ehrlich zu sein, es gibt viele Tracks, die ich als meinen Favoriten betrachten würde. Es gibt gerade einen, den ich nicht mehr aufhören kann zu hören, und zwar von einem portugiesischen Künstler, der “ -2 “ genannt wird. Der Track heißt „Scherzo“ vom Label Hayes (oder Hayes Collective). Ich habe diesen Künstler und Song ursprünglich über Bandcamp gefunden, als ein Künstler, der später in diesem Jahr auf meinem Label UNT Records erscheinen wird, mich aufforderte, das Label zu besuchen. Er sagte, es sei wirklich gut. Ich hatte noch nie zuvor von ihnen gehört, aber von dem Moment an, als ich diesen Track hörte, musste ich mehr hören. Ein Teil des Techno, den wir heute hören, könnte kommen und gehen und niemand würde ihn vermissen. Für mich hat dieser Track wirklich etwas zu sagen. Es ist hart, treibend, der Zug von der Dunkelheit zum Glück ist perfekt. Das Ambiente und der Raum, der mit den Akkorden und der Synkopierung anderer Klänge geschaffen wird, ist klanglich sehr speziell. Wenn ich meine Augen schließe und ich einen leichten Regen im Oktober sehe und fühle, während die Luft frisch ist, die Sonne knapp unter dem Horizont steht und die Dunkelheit einzieht, würde es den Track perfekt beschreiben. Es spielt ein wenig mit dem Geist, während es deinen Körper in Unterwerfung stösst. Das gefällt mir. Es ist interessant. Und alles, was mich auf meinem Platz bewegt, bringt mich auf die Tanzfläche!

Und was bedeutet Techno für Dich persönlich?

Einfach ausgedrückt, Techno ist eine Emotion. Deshalb gibt es für mich Techno als Genre so lange und wird es auch bleiben. Es ist ein Gefühl, ein Geisteszustand.

Abgesehen von deinen Auftritten in Kanada, an welchen anderen Festivals oder Events wirst du dich in diesem Jahr am meisten freuen?

Ich freue mich sehr, einer der ausgewählten Künstler zu sein, die Ableton Loop in diesem Jahr besuchen werden. Nach dem ersten Jahr der Veranstaltung in Berlin empfahl Deepchild meinem Manager und mir, dass ich versuchen sollte daran teilzunehmen. Ich konnte es nicht in den Zeitplan für das letzte Jahr einbauen, aber dieses Jahr mache ich die Reise nach Los Angeles für 3 Tage des Schaffens und Lernens. Darauf freue ich mich!

