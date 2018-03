Der Techno Kanzler ist wieder da. Kurz nach seiner wendungsreichen EP „Midi Express Remixes“ geht Torsten Kanzler in die Vollen: Mit „Home“ veröffentlicht das Techno-Schwergewicht seinen jüngsten Longplayer. Die entrückte Atmo des Harzgebirges, wo der Straight-Tech-Produzent für die Aufnahmen sein Zelt aufgeschlagen, will meinen sein Studio platziert hat, strahlt deutlich und bergluftklar im sphärischen Opener „Where Is The Cat“, ehe die auf Bush Records (u.a. Carl Cox und Dave Clarke) veröffentlichte Platte mit „Midi Express“ inklusive „Kaiser Disco Remix“ Auskopplung, dem knackigen, auf einer dicken Bassline reitenden „Peanut“ und dem wuchtigen Titeltrack geradewegs Richtung Club geht und dort auch bis zum Morgengrauen verweilt.

Klar, dass der anschließende Sonnenaufgang nicht fehlen darf: Die abschließende Produktion „Iron“, samt Piper Davis-Feature die man sonst auch von Stimming und seinem Release auf DJ Koze’s Pampa Records kennt, zieht mit Schmackes die Vorhänge von den Fenstern. Lass die Sonne rein – und willkommen zu Hause! Authentischer Techno vom Kanzler fürs Club-Volk. Zehn straighte und richtungsweisende Tracks die mitreißen und unter die Haut gehen – was für ein Ritt. Top Herr Kanzler!

Wer das ganze live erleben möchte, kann dies während der aktuellen Album Tour 2018 des Kanzlers.

Torsten Kanzler – Home (Album) erscheint am 05. März auf Bush Records.

Torsten Kanzler – Home Albumtour Dates:

09.02. GEHEIMCLUB MAGDEBURG [DE]

10.02. UEBEL & GEFÄHRLICH HAMBURG [DE]

16.02. HINZ & KUNZ COBURG [DE]

17.02. SCHLOSS ERBACH [DE]

23.02. NORDSTERN BASEL [CH]

24.02. LEHMANN CLUB STUTTGART [DE]

02.03. AMPERE MÜNCHEN [DE]

03.03. NEUN INGOLSTADT [DE]

09.03. WEIDENDAMM HANNOVER [DE]

10.03. GOTEC KARLSRUHE [DE]

17.03. LA VILLA ROUGE [FR]

23.03. ARTHEATER KÖLN [DE]

24.03. HIRSCH NÜRNBERG [DE]

31.03. A.R.M. KASSEL [DE]

07.04. BUNKER GRAZ [AUS]

14.04. SALT & PEPPER PFORZHEIM [DE]

20.04. BUTAN CLUB WUPPERTAL [DE]

21.04. HANS BUNTE FREIBURG [DE]

28.04. DOUALA RAVENSBRUG [DE]

30.04. MS CONNEXION MANNHEIM [DE]

04.05. PARTEISCHULE ERFURT [DE]

05.05. MAUERPFEIFFER SAARBRÜCKEN [DE]

10.05. SISYPHOS BERLIN [DE]

11.05. SPOT 48 LUXEMBOURG [LUX]

18.05. FORUM BIELEFELD [DE]