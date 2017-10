Bei der Street Parade hinter den Lovemobiles zu tanzen ist nice. Bei der Street Parade auf einem Truck zu tanzen ist so ziemlich das geilste Erlebnis des Sommers. Auf dem Wagen von HYTE könnt ihr 2017 dabei sein!

Bei der Street Parade legen die besten DJs der Welt auf und hundertausende ziehen auf der Straße hinter den Lovemobiles her. Auf den Wägen sind immer die DJs und eine auserlesene Gefolgschaft, die das Spektakel vom Truck aus feiern darf. Die Crew von HYTE vergibt in diesem Jahr ein paar der begehrten Plätze und macht Platz für Fans, Freunde und Raver – also für euch!

Fettes Line Up ab 13:00 Uhr

Zum Sound von Chris Liebing und Loco Dice geht die Party um 13:00 Uhr los und bringt euch dann ein Mal rund ums Seebecken bis 22:00 Uhr. Tickets fürs Lovemobile bekommt ihr im Vorverkauf bei starticket.ch und im Ticketpreis sind auch die Drinks an Bord mit dabei! Zur Einstimmung hier ein Video von 2016, als Chris und Dice auch schon den HYTE-Truck in Beschlag genommen haben: