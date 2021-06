Westbam darf ohne Frage als Pionier der DJ-Kultur, praktizierender und energiegeladner Maniac bei der Arbeit im Studio und hinter dem DJ-Pult, Prophet der Rave-Szene, Autor von Hymnen für Millionen, Partyveranstalter für bis heute mehr als 10 Millionen Gäste, Tanzkultur-Autor und Philosoph bezeichnet werden.

Kurz gesagt – Westbam ist eine lebende Legende und vielleicht eine der schillerndsten Persönlichkeiten der internationalen Musikszene der letzten 30 Jahre.

Tatsächlich war er 1983 der erste deutsche DJ, der Platten nicht nur aneinanderreihte, sondern wirklich „mischte“. Und er gilt als der erste deutsche Remixer, der von seinem 2 Live Crew-Mix mehr als zwei Millionen Vinyl-Scheiben verkaufte. Auch war er der Gründer von Low Spirit, dem ersten und damals erfolgreichsten Label für Underground-Dance-Musik in Berlin.

Westbam organisierte die erste Mayday und war der erste DJ, der bei jeder Loveparade dabei war und die Loveparade-Hymnen produzierte. Darunter auch die mit Dr. Motte produzierte Single „Sunshine“. Über 30 Jahre nach seiner Premiere als DJ blickt Westbam auf mehr als 150 Single- und acht Albumveröffentlichungen zurück. Darunter musikalische Kooperationen mit Größen wie Kanye West und Iggy Pop.

Nun steht ganz aktuell sein neuer Track „Zen Mode Kickin“ im Rahmen der Rave The Planet Supporter Series in den Startlöchern. Zum Track liefert uns Westbam und das Rave The Planet Team ein psychedelisches Video, welches heute seine Premiere feiert. Die beeindruckenden Aufnahmen entstanden in Berlin unter anderem im Club Watergate. Passt also alles: Fettes Video & fetter Track.

Hier geht es zum Release welches auf der Rave The Planet Supporter Series 004 erscheint.

Westbam | Rave The Planet

(Titelfoto Westbam: H.Beeskow)