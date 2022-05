Von Techno bis House und von Afterhour-Downtempo bis Indie Dance – wir haben uns durch unzählige neue Releases gehört. Old-School House mit New York Einflüssen finden dabei ebenso ihren Weg in unsere Empfehlungen wie auch straighte Techno Knaller und berauschende Melodic House Veröffentlichungen auf namhaften Labels. Ob zum warmwerden oder runterkommen, mit dieser Zusammenstellung an frischen Tracks aus dem Kosmos der elektronischen Musik wird stillstehen unmöglich. Unter anderem mit Releases auf den Labels Diynamic, Monaberry, Mobilee, Kittball, Get Physical und Terminal M.

Cosmic Boys – Don’t Loose Control EP (Terminal M Records)

Tom Zeta – Sa Ca La EP (Monaberry)

Helsloot – Let’s Pretend (Remixes) mit Tube & Berger / Saint Evo (Get Physical)

Philipp Frueh & Ronald Christoph – 1 of 2 (feat. Elbee Bad) (Ghorucz Recordings)



Kittball Konspiracy Vol. 22 (Kittball)



DJ Abyss – Abyss (Original Mix) [Grooves.Land]

Various Artists – Four To The Floor 23 (Diynamic Music)

Nors Kode – For You (Mobilee)