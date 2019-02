Was viele Künstler verpassen, wird Gayle San nicht passieren. Sie zieht rechtzeitig den Hut und beendet ihre Karriere aus eigenem Antrieb und verabschiedet sich mit einer sicher fulminanten letzten Tour!

Sie war eine der ersten Frauen im Technobusiness, die von England aus schon in den 90ern die Szene mit voran getrieben hat. Von Anfang an stand Gayle San immer für druckvollen Technosound, den sie voller Leidenschaft hinter den Decks auf der ganzen Welt verkörpert hat. Mittlerweile ist sie über 50, ihr erstes Release liegt über 20 Jahre zurück und da kann man wohlverdient und zufrieden zurückschauen und das Kapitel Clubleben abschließen.

Bis Ende 2019 nochmal auf Tour

Gayle San ist eine ehrgeizige Powerfrau und deswegen können sich alle sicher sein, dass sie bis zum letzten Gig nochmal Vollgas geben wird. Am 04. April spielt Gayle San zum Beispiel in München, am 20. Juni in Heilbronn und am 20. Juli in Lampertheim. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden zu den finalen Partys mit Gayle San, außerdem hat sie angekündigt, dass sie im Studio dem Techno weiterhin treu bleiben wird und dazu gibt’s die News dann immer hier auf der Seite.

