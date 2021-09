Joachim Pastor – Greater Message

Joachim Pastor präsentiert sein lang erwartetes Debütalbum: ‚Greater Message‘. Und das zeigt ohne Umschweife seine angeborene Musikalität in einem breiten Spektrum und nimmt die gefühlsbetonten Qualitäten von Joachim Pastors melodieorientierter Musik und multipliziert sie ins Unendliche. Hört sich tiefgründig an und ist es auch tatsächlich. Das Album gleicht einer wunderschön erzählten Geschichte, die man immer wieder hören kann. Vor allem „Greater Message“ (feat. Florence Bird) und „Saint-Louis“ (feat. Nathan Nicholson) sind super nice.

Luca Musto – Real Name, No Gimmicks

„Real name, no gimmicks„, der Titel der neuesten Single von Luca Musto sagt alles und bringt es kristallklar auf den Punkt. Der chillige Downtempo-Track leitet das bald erscheinende Album ein und gibt einen Ausblick auf den undaufhaltbaren Groove von Luca Musto. Mit einer Kombination aus HipHop-Elementen, Simon Bahr an der Gitarre und originellen Piano-Licks und Keys von Musto hält der rein instrumentale Track, was er verspricht – einfach gute Vibes und herrlich entspannte Atmosphäre.

AGJA – Der junge Falke

Der Berliner Künstler AGJA ist zurück mit einer frischen EP „Der junge Falke“ und eindrucksvollen Remixen von seinen Budddys auf TWIN TOWN: Knockout Knob, Erlenbrunn, DrK, Riklós und Bronsyn liefern ihre Versionen des bearbeiteten Original Tracks. Abwechslungsreicher Melodic House, Drum and Bass, Ambient Sound, Breaks, Peaktime-Bomben und abstrakte Electronica in einem Paket.

Pelle Mouton – Petites Perceptions

Schonmal mit einem Heißluftballon davongeschwebt und die Sinne fliegen lassen? So fühlt sich die neue Produktion von Pelle Mouton (früher Teil des Duos Piemont aus Hamburg) an. Klassische Musik mit Raffinesse, welche auch in einem Film von Jean-Pierre Jeunet wie „Die wunderbare Welt der Amelie“ hätte Verwendung finden können. Anstatt Tech-House erreichen uns hier nun also milde und warme Klanglandschaften, welche zum entspannen einladen.

Balthazar & JackRock – Age Of Freedom EP

Monika Kruse hat allen Grund zur Freude: Das talentierte bulgarische DJ- und Produzententeam Balthazar & JackRock ist mit einer weiteren Ep auf Terminal M zurück ist. Age Of Freedom ist ein Technop Track, der dich wirklich glücklich macht und direkt ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und so ist es mit den anderen strammen Produktionen auch. Schönes Releases mit Liebe zum Techno.

Dompe – Rainbow Jones

Mit einer wahren Hommage an House und Tech House drückt Dompe aus Berlin seinen frischer Kracher „Rainbow Jones“ durch die Boxen. Mit an Bord eine fette Ladung Groove, so wie man es von Dompe gewohnt ist. Der Dj und Produzent veröffentlicht auf Labels wie Get Physical und Snatch! und wird steady von Acts wie Carl Cox, Laurent Garnier und Marco Carola supported. Rainbow Jones erscheint auf dem eigenen Imprint des Künstlers und dürfte nicht nur in die Plattentaschen der DJs rund um den Globus wandern, sondern auch diverse Playlists stürmen.