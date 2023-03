Die 1992 auf Warp Records erschienene Compilation „Artificial Intelligence“ ist ein bahnbrechendes Album, das das Konzept der künstlichen Intelligenz in der Musikproduktion als Thema hat. Der Titel des Albums, das Cover und das begleitende Werbematerial suggerieren einen futuristischen, technikgesteuerten Ansatz des Musikmachens, der den innovativen und experimentellen Geist der elektronischen Musikszene der frühen 1990er Jahre widerspiegelt.

Obwohl die Musik auf dem Album nicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entstanden ist, diente das Konzept der künstlichen Intelligenz als thematisches Element, das das Potenzial der Technologie in der Musikproduktion erkundete. Das Album bietet eine einzigartige Mischung aus Ambient, Techno und experimentellen Klängen von bekannten Künstlern wie Speedy J, Aphex Twin, Autechre, Richie Hawtin und The Black Dog. Die Tracks sind aufwändig produziert und unterstreichen die zukunftsweisenden Produktionstechniken, für die Warp Records bekannt war.

Die Bedeutung des Albums in der Geschichte der elektronischen Musik liegt nicht nur in der Erforschung des Konzepts der Künstlichen Intelligenz, sondern auch in seinem Potenzial, die traditionellen Produktions- und Vertriebsmethoden der Musikindustrie zu verändern. Der Mitbegründer von Warp Records, Steve Beckett, erklärte 1992:

„Es wird nicht mehr lange dauern, bis ein Künstler ein Album, einen Film, eine CD1 in seinem eigenen Schlafzimmer für ein paar Tausend Pfund herstellen, das ‚Produkt‘ bei Hunderttausenden von Menschen direkt über die Computernetze bewerben und direkt an sie verkaufen kann. Damit entfällt der übliche Gang zu den großen Unterhaltungskonzernen auf der Suche nach Finanzmitteln, und die Dinge könnten wirklich interessant werden.“

Insgesamt ist „Artificial Intelligence“ eine bahnbrechende Compi, die in der elektronischen Musikszene weiterhin relevant und einflussreich ist. Sie ist ein Muss für jeden, der sich für die Entwicklung der elektronischen Musik und die Auswirkungen der Technologie auf die Musikproduktion und -distribution interessiert. Ein echter Klassiker.

Fun Fact. Die künstliche Intelligenz ChatGPT hat sich bei dem Versuch eine Review zu dem Album zu schreiben mehrmals verfahren: so bestand der Chatbot auch bei Nachfrage darauf, dass der Track von Autechre „Flutter“ und nicht „Crystel“ war. Auch hat sich ChatGPT den Aphex Twin Track „We Are the Music Makers“ auf die Compilation gewünscht, obwohl Aphex Twin nur als The Dice Men mit „Polygon Window“ vertreten ist. Der gröbere Fail war aber die Behauptung, die Tracks wären tatsächlich, 1992, unter Verwendung von KI und Algorithmen entstanden.

So spannend die Zeiten grade auch sind, so gut sind doch manchmal auch die alten Scheiben.

Wie viel Tracks da draussen wohl schon unterwegs sind, die tatsächlich KIs zusammengereimt haben?

Artificial Intelligence @ Warp Records