Endlich ist es wieder soweit. Die weltweit angesagte Messe für elektronische Musikinstrumente – die SUPERBOOTH BERLIN – findet vom 11. bis zum 13. Mai auf dem Innen- und Außengelände des FEZ-Berlin statt. Auf der Fachmesse mit Festivalcharakter werden über 200 Ausstellende aus mehr als 34 Ländern das Neueste im Bereich der Synthesizer und elektronischen Musikproduktion präsentieren.

Damit ist die SUPERBOOTH ein internationaler Dreh- und Angelpunkt für die Gestaltung und Entwicklung der Musikinstrumente von Morgen. Die SUPERBOOTH23 ist aber nicht nur ein Branchentreffen, sondern lädt wie immer auch alle an elektronischer Klangerzeugung interessierten Besucher*innen dazu ein selbst zu probieren, Hand anzulegen und mit den Hersteller*innen persönlich ins Gespräch zu kommen.

Die Welt der Synthesizer und Musikstudios erleben und kennenlernen können die Be- sucher*innen auch auf den zahlreichen Präsentationen, Workshops, und Konzerten.

Von der Beginner*in bis zur Expert*in ist dabei für alle etwas dabei. Die SUPERBOOTH23 möchte damit nicht nur neue Produkte präsentieren, sondern auch eine internationale Plattform für sozialen, technischen und künstlerischen Austausch bieten.

Der offene und menschliche Charakter der Messe zeigt sich auch in ihrer fortlaufenden Initiative dafür, Inklusivität in der Branche zu fördern und allen einen inklusiven Einstieg in das elektronische Musizieren zu ermöglichen. So bietet die SUPERBOOTH23 unter anderem erneut Workshops für FLINTA* und – eine Woche vor der Hauptmesse – in Kooperation mit dem FEZ-Berlin selbst eine eigene „Minibooth“ für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren an.

Tickets für die Superbooth 2023 gibt es hier

