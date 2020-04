Die Idee für ein innovatives Ticketportal mit zugehöriger App hatten die drei Freunde Michel Greif, Michael Swoboada und Sascha Roth schon lange, jetzt sind sie vor ein paar Monaten mit NIGHTOWL richtig an den Start gegangen. Das Netzwerk wurde stetig ausgebaut und an neuen Features für die App getüftelt, leider bringen die Corona-Einschränkungen das Projekt jetzt erstmal ein bisschen zum Stillstand:

Uns trifft diese Krise sehr hart. Von heute auf morgen ist unsere Haupteinnahmequelle komplett weggebrochen. Dadurch ist es natürlich auch schwer für uns unsere Entwicklung der App weiter zu finanzieren. Aber wir werden die Krise vermutlich gut überstehen. Sorgen machen wir uns eher um das Nachtleben an sich, da sehr viele Clubs schon vor der Krise mit beispielsweise steigenden Mietpreisen zu kämpfen hatten. Dadurch wird es für die Clubs immer schwerer, profitabel zu bleiben. Die derzeitige Corona-Krise verschlimmert das ganze zusätzlich. Aus diesem Grund haben wir eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Partygäste können in unseren Ticket-Shops verschiedene Beträge spenden, welche dann direkt an die Clubs & Local Heroes (DJs) weitergegeben werden. Bei diesen Spenden haben wir uns dazu entschieden, auf unseren Anteil der Vorverkaufsgebühr zu verzichten – und nur der Payment-Anbieter erhält seinen Anteil. In dieser schweren Zeit sollte die gesamte Szene zusammenhalten, um das so wichtige Überleben zu sichern. Eine Gemeinschaft ohne Nachtleben und Clubs würde kulturell eine große Lücke entstehen lassen. Das gilt es zu verhindern.