Geboren in Brasilien, lebend in Barcelona und auf der ganzen Welt zuhaus – Fernanda Martins blickt auf einen eindrucksvollen Weg zurück, spielt sie doch in den angesagtesten Clubs und Festivals. Allein im letzten Jahr in 2018 spielte sie in über 20 Ländern auf dem ganzen Erdball. Darunter Frankreich, Belgien, Irland, Italien, UK, Ukraine, Spanien und Deutschland. Hierzulande trifft man sie in Locations wie dem Tanzhaus West in Frankfurt oder natürlich auch in unterschiedlichen Clubs in der Technohauptstadt Berlin.

Vor allem ihr positives Charisma und die unverkennbare dynamische Mixtechnik von Fernanda Martins machen sie zu einer Ausnahmeerscheinung in der Szene. Gleiches gilt für ihre energiegeladenen Produktionen und Remixproduktionen. Live geht Fernanda Martins eine spürbare Symbiose mit dem Publikum ein und dirigiert die Menge mit ihren explosiven Techno-Sets von einem Höhepunkt zum nächsten.

Kaum zu glauben aber wahr. Trotz des dichtgepackten Tourkalenders schafft es Fernanda Martins gemeinsam mit Lucas Freire das Techno Label Devotion zu führen und aufstrebende Nachwuchskünstler wie auch Szenebekannte Acts zu präsentieren.

Eines scheint klar, was Fernanda Martins anfasst wird zu Techno. Ihre besondere Handschrift und Style durchzieht Produktionen, DJ Sets und Labelveröffentlichungen wie ein roter Faden. Ihre Leidenschaft und Liebe zum Techno in all seinen Facetten dürfte niemanden unberührt lassen.

