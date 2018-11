From Ibiza to the world: Studiobesuch bei Ibiza Global Radio

Auf Ibiza dreht sich alles um die Musik. Vor allem im Sommer jagt eine Party die nächste und alle großen Acts stehen Schlange an den DJ-Pulten. Dank Ibiza Global Radio und Radio-DJs wie Hofer66 dreht sich Ibiza aber auch nach der Hauptsaison musikalisch weiter!

ANTS. Cocoon. Music On. Circoloco. Die Namen der Partybrands auf Ibiza lassen die Augen von House- und Technofans aus aller Welt leuchten. Sie schaffen den musikalischen Spirit der die Insel im Sommer prägt, sind aber nur ein kleiner Teil des Gesamterfolges: Dass Ibiza seit Jahrzehnten einer der wichtigsten Orte für elektronische Musik ist verdanken Musikliebhaber vor allem den Inselresidents. Sie sind das ganze Jahr mit ihrer Kreativität aktiv und fallen nicht nur im Sommer für ein paar Wochen auf die Insel ein. Einer von ihnen ist Hofer66 mit seiner wöchentlichen Show bei Ibiza Global Radio.

Ibiza Global Radio makes Sense

Immer montagabends um 22.00 Uhr heißt es für eine Stunde „Ibiza Global Radio makes Sense“ und dann gibt es frische Deep- und Techhousetracks gemixt und präsentiert von Hofer66. Bei ihm darf man guten Gewissens von einem Ibizaurgestein sprechen, da er vor über 35 Jahren zum ersten Mal auf der Insel war und seit mehr als 20 Jahren dort lebt. Er hat in allen Clubs der Insel gespielt und legt vor allem auch regelmäßig in zeitlosen Ibizalocations wie Las Dalias und Sa Trinxa auf, wo der klassische Balearic Sound mit den neuesten Entwicklungen der House- und Technowelt in Einklang kommt. Genau diese Mischung gibt es in den Sets von Hofer66 zu hören und für die einstündige Radioshow stellt er immer eine fein selektierte Tracklist zusammen. Bei unserem Studiobesuch im Oktober waren zum Beispiel Audiofly, Lorna und Steve Bug mit dabei, die in einen fluffigen Mix verschmolzen sind, der von Hofer66 kommentiert wurde. Neben den Infos zur Musik gibt es in der Radioshow auch jede Menge Grüße und Kommentare für die Zuhörer in die ganze Welt, die im Chat auf der Page von Ibiza Global Radio live in der Sendung dabei sind.

Die Sendung zum Nachhören

Zu hören ist Hofer66 immer montags ab 22 Uhr live und für alle, denen das nach einem anstrengenden Wochenende zu spät ist, gibt’s die Sendung auch im Netz zum Nachhören. Hofer66 stellt immer einen Mitschnitt der Show auf seine Mixcloudseite und die Trackilst findet ihr auf seiner Facebookpage. Hört mal rein bei „Ibiza Global Radio makes Sense“ und hier in den Mitschnitt unseres Studiobesuchs.

