Solomun ist mit einer neuen EP zurück und wird damit Protagonist der Gamereihe GTA. Zusammen mit Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna tauchen die Zocker ins Nightlife von Los Santos ein.

Wenn House- und Techno DJs Teil eines der erfolgreichsten Games aller Zeiten werden, zeigt das mal wieder, wie wichtig und groß unsere Musik ist und wie sie immer weitere Kreise zieht. Zur neuesten Ausgabe von GTA (Grand Theft Auto) liefert Solomun den Titeltrack und veröffentlicht im Zuge dessen auch die gleichnamige EP mit 3 feinen, solomuntypischen Tracks, die wie immer deep, hypnotisch und irgendwo zwischen House und Techno zu verankern sind.

Für das neue Game liefert Solomun aber nicht nur seinen musikalischen Beitrag, er ist auch Protagonist. Im neuen Teil von GTA geht es ums Nightlife und die Clubszene der Stadt Los Santos. Für die Clubszenen stehen neben Solomun noch Dixon, Tale Of Us und The Black Madonna an den Decks. Wenn das Spiel in den Läden steht, werden wir es mal testen und dann berichten, wie sich die Acts im Videospiel machen. Die Presseinfo hört sich auf jeden Fall schon mal spaßig an:

„Das Nachtleben in der virtuellen Stadt Los Santos bekommt kapitalen Zuwachs. Dank der Bemühungen eines bekannten, gut vernetzten und einigermaßen finanzkräftigen Sound-Impresarios wird die Underground-Dance-Club-Szene im Juli aufgemischt. Weltklasse-DJs residieren in Kürze in Los Santos und bald werden Clubs und Lagerhallen in der ganzen Stadt mit Fans vollgepackt sein, die sich ekstatisch-verschwitzt den neuen Sets von Solomun, Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna hingeben, während sie die ganze Nacht bis zum Morgengrauen durchtanzen. Nachtclubs sind die perfekte Tarnung für jede andere Operation, die ihr möglicherweise nebenbei betreibt. Also steigt als Geschäftspartner ein, um ein brandneues Etablissement zu eröffnen und den DJs dabei zu helfen, ihre Shows zu den besten aller Zeiten zu machen. Kümmert euch um die Einrichtung, wählt das Design sowie die Angestellten eures Nachtclubs und vergesst nicht die Promotion eures neuen Unternehmens, denn je beliebter der Club, desto schneller füllt sich euer sicherer Wandtresor. Das Nachtclub-Business ist ehrliche Arbeit und ein redlicher Weg, die Einnahmen eurer schäbigeren Geschäfte so sauber aussehen zu lassen wie frisch gewaschene Wäsche.“

