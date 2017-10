Nicht ganz einfach zu finden dieser junge Herr aus Dubai. Ob bei Soundcloud, Facebook oder auf Flyern, sein Name wird überall anders geschrieben. Für unsere Neuentdeckung haben wir alle Kanäle von ZONE+ ausfindig gemacht und stellen ihn hier vor!

Zuerst ein Mal die gute Nachricht: Wir haben ZONE+ gefunden! Hier ist der Link zu seiner Facebookseite, hier ist der Link zu seinem Soundcloudaccount und hier der Link zu seiner Bookingagentur. Einfach auf die hinterlegten Links klicken und schon seid ihr in der Welt von ZONE+! Viel mehr als die Links interessiert uns aber die Musik, die im Mittelpunkt unserer „Neuentdeckung“-Reihe steht.

House-Newcomer im Nahen Osten

In Europa hat man von ZONE+ bisher noch nicht so viel gehört, im Persischen Golf ist er aber seit gut zwei Jahren auf allen Partys und Festivals zu finden. Geboren ist Zeyad Mohsen im kleinen Bahrain und lebt mittlerweile in Dubai. Von dort aus bereist er den gesamten Nahen Osten und hat in den vergangenen Wochen zum Beispiel in Beirut, in Amman und in Dubai gespielt. Ende Juni wurde erstmals ein Track von ZONE+ auf dem englischen Label „All Day I Dream“ veröffentlicht und damit verbunden stand auch ein Gig beim Sunwaves Festival auf dem Programm. Der Sound passt wunderbar zum Label und ist verträumt, floatend und trotzdem mit einer Menge Groove im Unterbau. In seinen Sets sind auch immer wieder orientalische Elemente zu hören, die dem Ganzen einen mystischen Flow geben. Sicher keine Eintagsfliege, sondern eine echte Neuentdeckung von der wir zukünftig noch viel hören werden!