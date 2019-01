Neben Sightseeing, Food und Menschen ist es bei größeren Reisen immer interessant, was das Land musikalisch zu bieten hat. In Australien ist uns die aktuelle PARTYSAN Neuentdeckung begegnet: das Duo Ara Koufax.

Bei unserem Roadtrip durch Australien haben wir viel Radio gehört und uns am Programm der vielfältigen Indie-Radiostationen erfreut. In Brisbane hat uns zum Beispiel das Community Radio 4ZZZ mit seiner bunten musikalischen Mischung gefallen und hauptsächlich elektronische Sounds gab es bei Bay FM in Byron Bay. Dort sind wir auch auf den australischen Act Ara Koufax aufmerksam geworden, der aus den Freunden Luke und Sam besteht, die seit ihrer Highschoolzeit gemeinsam Musik machen. Ihr Sound ist fluffig und positiv gestimmt, liegt irgendwo zwischen House und Ambient und passt damit perfekt ins entspannte Lebensgefühl, das in Australien vorherrschend ist.

Auf ihrem neuesten Release gehen Ara Koufax auch clubbigere Wege und bringen etwas mehr Drive und Rhythmusspielereien ein, die zwar nicht mehr direkt an ein Sonnenbad an den australischen Stränden erinnern, aber immer noch unaufgeregt und mit guten Vibes versehen sind.

Obwohl Ara Koufax schon so lange Musik machen, sind sie auch in ihrer Heimat Australien noch recht unbekannt und auf ihren Social Media-Kanälen ist auch noch nicht so richtig viel los. Hört rein, klickt rein und vielleicht bekommen sie dann ja durch euch ein paar Likes als Dank für ihren feinen Sound!

