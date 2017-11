Wenig Facebookfollower. Keine Gigs in bekannten Clubs. Sound von einem anderen Stern! Lasst euch nicht von Zahlen und großen Namen leiten, sondern vom geilen Sound von Anthony Georges Patrice!

Es war mal wieder eine Beatportentdeckung. Da laufen die Electronica-Charts eines Beatportusers im Hintergrund in der Küche hoch und runter und plötzlich kommt dieser eine Track, der einen zum bewussten Hinhören bringt. Hypnotisch, mystisch und mit einem tiefen Groove. Es ist „Nujan“ von Anthony Georges Patrice, der damit zur PARTYSAN Neuentdeckung wird.

Angefixt durch den neuen Track, der als Vinyl auf Lossless erschienen ist, ging dann das Durchstöbern der Social Media Angebote von Anthony George Patrice los, in denen sich doch einiges zu ihm finden lässt. Das erste Release liegt schon ein paar Jährchen zurück und stammt aus dem Frühjahr 2014. Danach gab es einige Veröffentlichungen und Remixe, die unter anderem auf Get Physical Music und Kindisch erschienen sind. Die Release gibt es alle auf dem Soundcloudchannel von Anthony George Patrice und dort finden sich auch jede Menge DJ-Mixe und Podcasts, die alle sehr höhrenswert sind! Schaut mal vorbei und behaltet ihn im Auge und im Ohr, wir sind sicher, da kommt in Zukunft noch einiges.

Checkt mal auf unserer Seite, wen wir noch so alles als Neuentdeckung vorgestellt haben!