Stuttgart ist da klar ganz weit vorne, aber auch unsere Heimat Frankfurt ist jedes Mal aufs Neue ein Highlight. Zusätzlich sind wir sehr gerne im Kölner Raum, im Ruhr Pott und seit ein paar Jahren auch in Bayern wie z.B. Würzburg oder Nürnberg. Da gibt es unglaublich viele Matschköpfe die unseren Sound feiern. Trotzdem wird man auch nach Jahren immer wieder in Ecken Deutschlands, in denen man es nicht erwartet, sehr positiv überrascht. Letztendlich ist es die Kombination aus Leuten, Location und der Anlage die eine gute Party von einer schlechten unterscheiden.

Im Lehmann Magazin geht es auch immer ums Thema „Lesen“, denn wer hat mehr Zeit dazu, als DJs, die ihr halbes Leben am Flughafen, in Bahnhöfen und Hotels verbringen.

Also am Flughafen treiben wir uns tendenziell wenig rum, da wir eher mit dem Auto oder Bahn unterwegs sind. Heutzutage liest man da dann viele Social Media Sachen. Da ist natürlich extrem viel Scheiß dabei, aber ab und an gibt es auch mal einen interessanten Artikel. Sascha ist was Bücher angeht eine ziemliche Leseratte und hat seinen Kindel immer dabei. Bevorzugt liest er Science Fiction Bücher. Trotzdem schätzen wir es sehr, dass das Lehmann Magazin in gedrucktem Format rauskommt. Früher konnten wir es gar nicht abwarten bis das U60311 Mag (Uturn) rauskam, das haben wir in unserer Generation verschlungen und meist mehrmals gelesen. An Magazinen gibt es ja außer der Faze und der Groove leider nicht mehr viel. Ob sich es lohnt diese Magazine zu lesen, muss aber jeder für sich selber entscheiden. An Büchern ist Phillip P. Peterson ein wirklich cooler Autor und für jeden der Science Fiction-Fan ein Muss.