Abstand halten, im Studio bleiben und dann noch ein Release auf Poker Flat klar machen. Nutzt die Ausgangsbeschränkungen einfach sinnvoll und macht beim 20 Jahre Poker Flat Remix Contest mit.

Seit mehr als 20 Jahren steht Steve Bug mit seiner Poker Flat-Crew für innovativen Housesounds und ihr könnt die Geschichte des Labels jetzt mitgestalten. Schon seit letztem Jahr wird das große Jubiläum gefeiert und jetzt gibt es einen Remix Contest bei dem ihr euch drei Releases aus dem Poker Flat Katalog vornehmen könnt. Und dabei ist es ganz egal, ob es euer erstes Projekt ist, oder ihr schon ein Pro seid, alle dürfen mitmachen: Whether you are an experienced producer or an aspiring young gun that always dreamed of an official remix release on Poker Flat Recordings -- here is our call for the 20 Years Of Poker Flat Remix Contest!

Über den Link hier checkt ihr die Infos zum Contest und kommt darüber auch an die Tracks und die Steams für euren Remix! Zur Auswahl stehen folgende drei Poker Flat Tracks:

Tim Engelhardt: First Contact

Hannes Bieger: Tephra

Steve Bug: Chordwalk Empire

Viel Spaß beim Remixen und hier schonmal ein Track vom Poker Flat Boss um in den richtigen Mood zu kommen:



